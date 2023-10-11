經典綠葉！苑瓊丹《唐伯虎》石榴姐深植人心 伴癌逝林正英度餘生
資深港星、動作指導孟海（本名孟景海、小海）過去與林正英合作多部殭屍電影，飾演粗心大意的助手，打開知名度。9日傳出他因食道癌過世，享壽65歲。事實上，港片中有不少演員靠著綠葉角色，廣為人知，周星馳御用的綠葉人物苑瓊丹，飾演過《唐伯虎點秋香》裡的石榴姐，還曾與林正英有過一段情，相信大家對她並不陌生。
記者薛羽彤／綜合報導
現年60歲的苑瓊丹是許多經典港片中的綠葉角色，她曾演過《逃學威龍》、《人魚傳說》、《武狀元蘇乞兒》、《超級學校霸王》等多部電影、電視劇。此外，在感情方面，與「殭屍道長」林正英有過一段情，當時兩人因戲結緣，苑瓊丹對林正英展開追求，林正英礙於年紀不小且離過婚而拒絕了苑瓊丹，最後他仍抵擋不住內心的真實感情，兩人交往後，苑瓊丹還特地從跑馬地遷居西貢，與林正英共同生活，林正英罹患肝癌後，苑瓊丹不離不棄，陪伴他度過人生最後的日子。
苑瓊丹近年來發展網上平台購物生意，也會不時更新微博動態，每年持續有新作品產生，仍活躍在娛樂圈。今年3月她被網友捕捉在外聚餐，身旁的人疑似是周星馳，讓網友瘋狂敲碗兩人再度合作新電影，不過，苑瓊丹事後向港媒證實，此人是她助理，不是星爺，讓網友空歡喜一場。