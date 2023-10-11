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審計部說明專案進口蛋品經費　畜產會冷鏈設備補助未達目標

▲中央畜產會111、112年度專案進口雞蛋經費分別為1.7億餘元與7200萬元。（圖／記者許若茵攝，2023.03.05）
▲中央畜產會111、112年度專案進口雞蛋經費分別為1.7億餘元與7200萬元。（圖／記者許若茵攝，2023.03.05）

記者林志怡／台北報導

立法院經濟委員會今（11）日舉行全體委員會，審計部也針對中央畜產會相關經費使用進行說明，其中中央畜產會辦理雞蛋專案進口方面，經費規模為7200萬元、截至112年9月底止已撥付4000萬元，另蛋品產滯銷冷鏈設備未達計畫目標，農業部將持續補助相關業者。

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立法院經濟委員會今邀請農業部代理部長陳駿季率中央畜產會董事長、經濟部部長、審計部首長就「有關中央畜產會接受政府補助及委辦業務之預算執行情形」進行報告。

針對中央畜產會得經費情況，審計部說明，112年度截至9月底，補助及委託中央畜產會辦理畜禽屠宰衛生檢查、幸福餐盒國產禽肉供應、推動豬隻屠宰塲現代化、雞蛋緊急調度等計畫，合計核定數為20億餘元，執行數為9億餘元。

審計部說明，未解決缺蛋及蛋價上漲問題，111年度核定補助中央畜產會辦理「雞蛋緊急調度與產銷調節調節計畫」經費為1.7億餘元，執行數為9742萬餘元，計協調加工業者調度原料蛋14萬209箱，以及專案進口雞蛋3547萬餘顆。

112年度方面，審計部說明，計核定「雞蛋緊急調度計畫」經費7200萬元，協調加工業者原料蛋1萬5000箱，以及專案進口雞蛋2000萬顆，截至112年9月底止，已撥付4000萬元。

此外，審計部指出，111年度，中央畜產會補助設置蛋品產滯銷冷鏈設備未達計畫目標，未達預計補助購置冷藏設施47間、運輸冷藏車箱體60輛的計畫目標，另中央畜產會設立屠宰分切冷凍廠、協助傳統豬肉攤及運輸車輛導入溫控設備等實績也未如預期。

對此陳駿季表示，相關計畫並非全額補助業者，加上申請審查時間有所耽誤，業者覺得時間太趕，預估明年就會改善，將於一個月內盤點相關措施，並進行改善。

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