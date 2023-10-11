審計部說明專案進口蛋品經費　畜產會冷鏈設備補助未達目標

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針對中央畜產會得經費情況，審計部說明，112年度截至9月底，補助及委託中央畜產會辦理畜禽屠宰衛生檢查、幸福餐盒國產禽肉供應、推動豬隻屠宰塲現代化、雞蛋緊急調度等計畫，合計核定數為20億餘元，執行數為9億餘元。
審計部說明，未解決缺蛋及蛋價上漲問題，111年度核定補助中央畜產會辦理「雞蛋緊急調度與產銷調節調節計畫」經費為1.7億餘元，執行數為9742萬餘元，計協調加工業者調度原料蛋14萬209箱，以及專案進口雞蛋3547萬餘顆。
112年度方面，審計部說明，計核定「雞蛋緊急調度計畫」經費7200萬元，協調加工業者原料蛋1萬5000箱，以及專案進口雞蛋2000萬顆，截至112年9月底止，已撥付4000萬元。
此外，審計部指出，111年度，中央畜產會補助設置蛋品產滯銷冷鏈設備未達計畫目標，未達預計補助購置冷藏設施47間、運輸冷藏車箱體60輛的計畫目標，另中央畜產會設立屠宰分切冷凍廠、協助傳統豬肉攤及運輸車輛導入溫控設備等實績也未如預期。
對此陳駿季表示，相關計畫並非全額補助業者，加上申請審查時間有所耽誤，業者覺得時間太趕，預估明年就會改善，將於一個月內盤點相關措施，並進行改善。