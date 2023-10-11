影音／岳政華、朱育賢等打者接連開轟！用全壘打煙火秀慶祝雙十節
中華職棒昨（10）日兩場比賽全壘打滿天飛，岳政華、朱育賢、林承飛、廖健富、范國宸、林立與梁家榮等七位打者都有開轟，用全壘打煙火秀歡慶雙十國慶日。
記者吳忠育/綜合報導
昨日中信兄弟在客場踢館富邦，岳政華擔任中信兄弟先發第七棒，二局上半首次上場打擊就敲出一發陽春砲，幫助黃衫軍取得2:0領先，後面幾次打擊岳政華打出了三壘安打及一壘安打，差一支二壘安打就完成完全打擊，可惜九上最後一次打擊機會敲出一壘安打，無緣完成完全打擊。
不讓對手專美於前，富邦悍將隊長范國宸在球隊落後的情況下棒打老同學呂彥青，本季第12轟出爐，這支三分砲也幫球隊縮小差距，可惜最終仍以4:9不敵中信兄弟。
另一地在台南的比賽，樂天桃猿單場五轟狙擊地主統一獅，一局上半朱育賢就來一發三分砲，瞬間就取得三分領先，五局上半林承飛靠球棒彌補自己的失誤，也轟出一支三分全壘打，五局打完樂天9:4領先。
經過五局整理場地後，樂天打者火力更兇猛，七局上半廖健富打出一發陽春砲，打回樂天的第10分，也是他本季第21轟，到了八局上半林立、梁家榮敲出「背靠背」全壘打，終場就以13:5打爆統一獅。