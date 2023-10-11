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無薪假不到萬人！大減2280人　製造業降最多、旅遊業漸回穩

▲勞動部今（11）日公布最新一期無薪假人數，比上一期大減2280人、降至萬人以下，其中以製造業減最多、旅遊業漸回穩。（資料圖／記者蕭涵云攝）
▲勞動部今（11）日公布最新一期無薪假人數，比上一期大減2280人、降至萬人以下，其中以製造業減最多、旅遊業漸回穩。（資料圖／記者蕭涵云攝）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部今（11）日公布最新一期無薪假數據，實施家數383家、實施人數9,598人，比上一期、10月2日公布的數據減少270家、人數減少2,280人。勞動部表示，本期以製造業人數減少1435人為最多，但實施總數人逾8000人，各類別中仍因接單狀況，有增有減，後續還要再觀察；支援服務業也就是旅行社部分，已連2波大降，本期僅剩不到百人實施無薪假，對於整體產業持樂觀、正向看待。

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勞動部表示，本期「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」情形，家數減少270家，人數減少2,280人，多數事業單位的實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月（含）以下；本期實施家數最多為製造業224家、8535人，其次為批發零售業100家、782人，支援服務業（旅行社）有17家、88人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，本期受月初、月底效應影響，通常數據都會大減，主要是有些業者按照原定計畫結束實施無薪假，有些還在洽簽中，尚未報部，因此數字上顯示都會有下降狀況。

王金蓉指出，支援服務業（旅行社）比上一期少了432人，本期剩不到百人，業者通常簽報無薪假會一次實施3個月，7月初公布的數據少了4000多人，這一期又降到百人已下，算是第二波大減，雖然不排除有些小型旅行社可能又會實施，但隨著目前國內外旅遊漸回溫，整體對於旅遊業感到樂觀、正向，未來一兩期還會再觀察。

王金蓉表示，本期人數及家數都有減少，以製造業減少1435人最多，資訊電子工業有3家廠商減少人數最多，其中2家電子零組件廠皆受惠訂單回穩，減少實施約70人；另1家做伺服器機箱，因為接到短單，實施人數從170人減少到100人左右。

民生工業中，有1家運動用品製造商，原定實施到11月底，因為訂單回穩，提前2個月停止實施110人。

王金蓉說，金屬機電工業跟化學工業狀況較複雜，受接單狀況影響，有增有減，在化學工業中，有1家橡膠製品廠商接到短單，減少實施110人；但也有1家橡膠零件廠首次實施120人，實施1個月、月休2天，1家印刷廠接續實施100人左右，月休2至12天。

金屬機電工業部分，有1家車床製造商因為訂單回穩，減少實施約170人；另1家打釘機廠也減少實施170人左右，但可能會再接續實施。另也有2家因為訂單減少實施無薪假，包括1家金屬工具製造商增加110人左右，實施3個月、月休4至11天，還有1家半導體設備廠實施約130人，是首次實施，實施3個月、月休4天。

王金蓉表示，本期各行業無薪假人數幾乎都下降，減少的部分大多是中小企業，小型企業可能是受月初月底效應影響，還在洽簽中，不見得是終止實施，因此還要再觀察未來幾期數據，尤其是製造業還要再觀察一陣子，才能確定產業接單狀況是否回穩。

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