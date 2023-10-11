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阿布達比亞洲技能競賽下月登場　新北7國手授旗拚鍍金展技職實力

▲新北市副市長劉和然為將參加阿布達比亞洲技能競賽的師生授旗，並頒發加碼鍍金應援金10萬元。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.11）
▲新北市副市長劉和然為將參加阿布達比亞洲技能競賽的師生授旗，並頒發加碼鍍金應援金10萬元。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.11）

記者吳嘉億／新北報導

第2屆亞洲技能競賽將於今年11月24日至12月1日在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉辦，新北市7位台灣代表隊國手今（11）日到新北市政府，由副市長劉和然親自授旗勉勵師生，並頒發加碼鍍金應援金10萬元，期待培育更多技能好手，透過技能扎根在地就學，展現技職實力，培養世界頂尖人才。

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新北市政府教育局長張明文表示，為推動技能培育，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵，讓對於各項技藝技能有興趣的孩子能勇於嘗試，在國際舞臺上發光發熱。

獲得平面設計技術職種金牌的智光商工學生吳尹之表示，去年晉級全國賽，因確診無緣參加；但正因為兩年的積累才得以在今年奪下金牌，當選國手，鼓勵學弟妹，相信只要堅持努力不懈，一定會有看見成果的那天。

獲得網頁技術職種金牌的新北高工學生范庭瑋說到，當上國手前對於網頁技術抱有濃厚的興趣，未曾想過在這麼短的時間內取得國手資格，是個非常驚喜的成績。

獲得商務軟體設計職種金牌的新北高工學生彭彥富表示，從小對商務軟體設計就很有興趣，就讀福營國中就開始參加新北高工專業培訓，這次能代表台灣出國競賽，期待為國爭光。

同樣獲選商務軟體設計國手的新北高工學生賴韋呈也提到，這次順利的選上國手是對自己能力的肯定，更是靠近夢想的重要階段。

而參加本屆亞洲技能競賽也將參加2024在法國里昂舉辦奧運等級的國際技能競賽雙國手的新北高工學生傅永傑，則是技能競賽的常勝軍，這次也一舉拿下網頁技術國手資格。

以電子及應用電子職類金牌當選國手的智光商工學生王益柏則是說到，這一路有困難、挫折，但更多的是成長與體悟。

另外以汽車噴漆入選的唯一女性國手泰山高中學生陳卉珊，則是證明，汽車噴漆女生也可以做到極致，盡展專業。

新北市政府教育局說明，新北扎根技能競賽成績斐然，青少年組誕生3位國手為全國最多；為讓青少年與青年技能培訓銜接一貫化，於2020年率先全國全面推動青少年職種培訓，媒合技職端共同培訓鄰近國中對技職有興趣之學生，透過近1年培訓、模擬賽、全國賽、選拔賽取得台灣代表權。

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