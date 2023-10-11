林志玲也沉默！苦苓點20位藝人賀大陸國慶 邰智源獲讚愛國
昨（10）日為中華民國雙十國慶日，許多藝人發文祝賀國家生日，但也有不少藝人礙於政治立場，深怕遭到大陸封殺，喪失賺錢機會，沒有表態。兩性作家苦苓，昨日在臉書上點出20名台灣藝人，在大陸國慶（1）日發文慶祝，直呼「我們等著看他們來慶祝中華民國國慶」，有網友還特別點出，認為邰智源是最值得按讚的藝人。
記者薛羽彤／綜合報導
苦苓在臉書上點出20名台灣藝人，包含林志玲、歐陽娜娜、汪東城、何潤東、郭品超、劉樂妍、藍正龍、賴冠霖、吳奇隆、陳志朋、陳立農、楊宗緯、陳意涵、陳柏融、楊麗菁、黄品源、張鈞甯、王心凌、黃安、田麗，這些藝人在10月1日大陸國慶日時，都在微博發文慶祝，然而10日為中華民國國慶日，卻沒有吭聲，苦苓直言，「到今晚12點前，我們等著看他們來慶祝中華民國國慶，如果沒有⋯他們可以選擇要不要中華民國，我們當然也可以選擇要不要他們！」
1天過去，這些藝人果然沒有任何動作，網友們直言，「別逼他們，我們愛我們國家就好」、「期待他們搬回去對岸的懷抱吧」、「不值得期待的一群人」、「感謝提醒。 讓大眾更認清這幾位藝人的嘴臉」、「錢很實際，這沒辦法。」此外，主持人邰智源、阿部瑪利亞昨日現身國慶大典，有網友特別稱讚他，「邰智源是最棒最值得按讚的藝人。」