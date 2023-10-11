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林志玲也沉默！苦苓點20位藝人賀大陸國慶　邰智源獲讚愛國

▲林志玲在大陸國慶日發文表態，雙十國慶卻沉默。苦苓點出20位台灣藝人，中華民國國慶日都沒有任何動作。（圖／林志玲微博）
▲林志玲在大陸國慶日發文表態，雙十國慶卻沉默。苦苓點出20位台灣藝人，中華民國國慶日都沒有任何動作。（圖／林志玲微博）

記者薛羽彤／綜合報導

昨（10）日為中華民國雙十國慶日，許多藝人發文祝賀國家生日，但也有不少藝人礙於政治立場，深怕遭到大陸封殺，喪失賺錢機會，沒有表態。兩性作家苦苓，昨日在臉書上點出20名台灣藝人，在大陸國慶（1）日發文慶祝，直呼「我們等著看他們來慶祝中華民國國慶」，有網友還特別點出，認為邰智源是最值得按讚的藝人。

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▲林志玲回應擔任郭台銘副手傳言。（圖／林志玲臉書）
▲林志玲在大陸國慶日當天發文表態，中華民國國慶日卻沒有發聲。（圖／林志玲臉書）
苦苓在臉書上點出20名台灣藝人，包含林志玲、歐陽娜娜、汪東城、何潤東、郭品超、劉樂妍、藍正龍、賴冠霖、吳奇隆、陳志朋、陳立農、楊宗緯、陳意涵、陳柏融、楊麗菁、黄品源、張鈞甯、王心凌、黃安、田麗，這些藝人在10月1日大陸國慶日時，都在微博發文慶祝，然而10日為中華民國國慶日，卻沒有吭聲，苦苓直言，「到今晚12點前，我們等著看他們來慶祝中華民國國慶，如果沒有⋯他們可以選擇要不要中華民國，我們當然也可以選擇要不要他們！」

▲藍正龍出席電影《成功補習班》首映會，談復合周幼婷「曖昧給答案」，道歉私事害電影宣傳失焦。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲藍正龍也被點名只在大陸國慶日發祝賀文。（圖／記者鄭孟晃攝影）
1天過去，這些藝人果然沒有任何動作，網友們直言，「別逼他們，我們愛我們國家就好」、「期待他們搬回去對岸的懷抱吧」、「不值得期待的一群人」、「感謝提醒。 讓大眾更認清這幾位藝人的嘴臉」、「錢很實際，這沒辦法。」此外，主持人邰智源、阿部瑪利亞昨日現身國慶大典，有網友特別稱讚他，「邰智源是最棒最值得按讚的藝人。」

▲苦苓點名的20位藝人，在雙十節都不敢發文表態。（圖／苦苓臉書）
▲苦苓點名的20位藝人，在雙十節都不敢發文表態。（圖／苦苓臉書）

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