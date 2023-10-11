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美前駐聯合國大使引論語堅定挺台　呼籲美明確宣示出兵保台

▲美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）發表演說。（圖／記者邱新博攝，2023.10.11）
▲美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）發表演說。（圖／記者邱新博攝，2023.10.11）

記者邱新博／台北報導

美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）今（11）日出席玉山論壇於午間接受外交部次長田中光午宴並發表約20分鐘的演說。克發芙特在演說中發表堅定挺台的立場，並表示中國共產黨威脅台海，是因為台灣在華人世界中展現自由民主，也是中共對台文攻武嚇的原因，她也呼籲美國應該宣示出兵保衛台灣，以戰略清晰取代戰略模糊。她在最後也引用論語「見義不為，無勇也」表示，只要她還有發言權，美國都會站在台灣這邊。

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在克拉芙特演講開始前，田中光特別又贈送一隻台灣黑熊布偶給克拉芙特，她曾於2020年與我駐紐約辦事處長李光章共進午餐，更在進入聯合國及參與國內外場合時，經常隨身攜帶。

克拉芙特列舉西方國家過去一年，發生了俄烏戰爭，而最近以巴紛爭又再起；而在台灣海峽，中共不斷的對台步步進逼並以武力威脅台灣，「不能允許這種侵略行為繼續存在」，她說，歷史顯示，世界上的自由國家一旦被喚醒，就會採取必要的行動對抗邪惡，並確保自由民主。

克拉芙特說，中國在台海的挑釁是為了彰顯實力，但實際上，擁有自信的國家並不會這樣做；為何一個大國會對一個島嶼產生這麼大的威脅？因為台灣自從接受自由民主以來，台灣存在的本身就對共產黨產生威脅，因為中國人民也想要自由，但相同的文化、相同的語言，台灣跟中國卻是如此不同，台灣證明在華人世界中，自由民主是可以存在的。

克拉芙特呼籲美國，應該以戰略目標明確的政策取代一直以來的戰略模糊，並向北京政權表示，如果他們試圖入侵台灣，美國將予以防禦，就如同美國必須幫助烏克蘭擊敗俄羅斯的非法侵略。若西方允許俄羅斯總統普丁侵略烏克蘭，那中國國家主席習近平就會得到美國不會派兵協防的結論，「美國絕對不能在捍衛自由上動搖」。

克拉芙特也說，美國必須抵制中國排除台灣參與國際組織行為，這不僅是為了台灣，也是為了世界的利益；台灣是全球衛生領域的領導者，在製造業、創新、婦女賦權以及半導體領域都能帶來幫助，台灣幾乎在每一個領域都能幫助聯合國實現永續目標中做出有意義的貢獻。

克拉芙特最後也引述論語「見義不為，無勇也」說，台灣民主將以更大的力量與更迅速的方式發展，美國應該對台灣表明戰略清晰，做出正確的事情與判斷。

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