不給糖就搗蛋！7-ELEVEN搶攻萬聖節商機 相關業績估漲3成
雙十連假剛過完，萬聖節緊接在後，各大超商、零售、量販、百貨業者各出奇招，搶攻「搗蛋」商機。超商龍頭7-ELEVEN集結超過20款搞怪造型糖果、巧克力，打造「萬聖月」滿滿儀式感，預計帶動相關類別業績成長3成。
記者鄭妤安／台北報導
一年一度的萬聖節即將到來，7-ELEVEN指出，每年10月在萬聖節開趴慶祝需求下，糖果、巧克力類銷售皆會較前一月成長4成。今年，7-ELEVEN以新奇造型、派對分享、應景打卡等3大主題，線上線下結合門市、i預購平台，網羅多款超商獨家限定販售商品，搶奪萬聖節商機，預計帶動相關類別業績成長3成。
7-ELEVEN即日起至10月31日推出「糖果萬聖派對落地架」，指定品項任選第2件6折；門市國際精品專櫃自10月18日至11月12日推出充滿萬聖元素的異國話題商品，指定品項任選2件79折、4件75折。
7-ELEVEN今年蒐羅肖像、食玩、特殊造型軟糖、串包等4大結構滿足民眾「扮裝派對」聚會臨時性購買需求，首推「節慶小熊奶油餅乾罐」，泰迪熊變身萌怪，造型鐵罐內裝奶油酥餅，吃完還可當為存錢筒或收納罐；還有小朋友最喜歡的「恐龍車車食玩」、「恐龍咬驚喜洞洞盒」等多款應景造型商品。
過往外型應景搞怪的特殊造型商品備受消費者青睞，7-ELEVEN「i預購」即日起推出超商首賣的萬聖節造型款包子，童趣風格超吸睛，「卡滋爆米花-萬聖節派對箱」以及「叁和院-萬聖芋香南瓜包」都將在i預購獨家上市。