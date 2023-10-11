砲轟蔡英文國慶演說「史上最爛」　鄭麗文：這七年為和平做了什麼

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鄭麗文表示，蔡英文還好意思呼籲選後朝野可以放下激情，讓台灣內部尋求更大共識，很難讓人相信蔡英文不是在平行時空，這些年蔡英文執政下漠視民意、傲慢濫權，有多少民眾向民進黨政治人物陳情，直接被架走的，還有700多天沒接受媒體訪問，連為民發聲的立法委員質詢台上，都能被官員污辱、反質詢，質疑「怎麼不先檢討自己！執政七年的執政黨還在怪在野黨？」
鄭麗文再指，更別說，民進黨這過去七年有多少貪腐的問題，連大學生都看不下去，向副總統、民進黨總統參選人賴清德提出提出質疑被問A答B，「蔡政府真的有心，又何必在選後才要團結取代對立？選前就傾聽學生們的訴求很難嗎？難不成又是想騙票？」
鄭麗文說，蔡英文還表示「這幾年來的平均經濟成長率，仍可維持高於全球平均值，站穩四小龍之首，並且維持相對穩定的物價。」但是很多行業都沒有感受到經濟變好，政府還有很多沒有做好的事情，更別說底層老百姓恐怕還是苦哈哈，物價狂漲，蔡英文承諾的月薪三萬也跳票，大家只看到一個個綠友友賺的盆滿缽滿，狠酸「光電九天玄女煉金術！小吃店華麗變身！」
鄭麗文再指出，最誇張的就是，蔡英文竟還敢提「這7年多來大幅提高能源供應，去年綠電總發電量首度超越核電」，這也跟大家的認知落差太大，因為把核電廠關了，綠電的發電量當然會高過核電，然後再利用仍具有碳排的燃煤與燃氣發電，都不會哪裡怪怪的？
鄭麗文說，世界各國都在發展最新的再生能源與小型核電廠，來達到淨零碳排的目標，我們的政府卻反其道而行，這樣錯誤的能源政策，不只讓台灣處於全球減碳績效台灣列末端班，也讓台灣的電力供應已捉襟見肘。