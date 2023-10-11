國慶焰火出包　議員：市府給交代

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黃守達指出，昨國慶煙火施放本是國家盛事，全台灣都在矚目，卻發生煙火提早20分鐘施放，許多人只能在前往會場的路上看煙火，在家的民眾8點準時打開電視也只看到後半段的煙火直播。事前熱烈宣傳的無人機搭載煙火表演也取消，許多民眾大失所望，雖市府稱是外來無人機干擾導致的維安問題，他質疑，去年國慶煙火在嘉義，總統照樣在現場，無人機也是正常表演，難道市府都沒有辦法在事前有任何防範措施嗎？
黃守達進一步指出，不只煙火出包，連最基本的舞台方向設計都引發批評。來賓與表演藝人皆背對一般民眾，不只是特意到場觀賞表演的民眾感受不佳，連藝人也相當尷尬。知名樂團滅火器主唱更於表演後不滿指出，現場交通管制差，最後需要經紀人自己下車開道才趕上表演。
黃守達也提到，明明是市府所條列建議的煙火觀賞點，卻毫無配套，沒有派員進行動線上的管理與安全維護，導致觀賞點亂成一團，來往交通路線大塞車。這部分事前早就提醒過市府，結果還是處理的零零落落。
觀旅局指出，考量國慶焰火活動人潮眾多，主辦單位事先通知各個藝人的經紀公司，應於表演前2小時到場，並安排建議的進場路徑，確保藝人可以順利抵達。滅火器樂團前段行程較趕，抵達時已是焰火施放時間，現場人潮眾多未能順利找到建議路線，經現場員警導引進場，造成誤會與不便，今早已與經紀人溝通取得諒解，市府表示最深歉意。
觀旅局指出，這次舞台設計首次嘗試四面開，安排表演團體與藝人演出儘量兼顧各個方向，與現場群眾有更多互動，為讓現場群眾都看得更清楚，主舞台區設有2面300吋大螢幕，中央球場也有2面400吋大螢幕，但實況轉播仍有攝影機（主/次）方向。而配樂爵士樂團為了收音音場的專業考量，樂器必須有固定的位置擺設，四面開舞台未達完成預期效果，觀旅局致歉，未來持續檢討改進。
警察局說明，市府推薦周邊觀賞景點，相關交通疏導勤務均妥適規劃，納入巡邏線加強巡邏，並編排警、民力加強疏導，宣導民眾配合各項管制措施，勿違規停放車輛，以免影響交通順暢。
這次活動大量人潮車流聚集，尤其散場時車輛瞬間湧出，造成部分道路稍有壅塞，在疏導員警以手控延長綠燈方式全力疏處下，有效紓解車流，讓道路陸續恢復順暢，整體交通秩序良好。