新台幣大升逾1角！日圓換匯再現「0.21字頭」 專家這麼看後勢
以巴戰爭引發市場擔憂，但在美債殖利率升勢趨緩，加上美國聯準會（Fed）官員也放「鴿」，美股連3漲，美元指數跌破106，亞洲主要貨幣兌美元走揚，其中新台幣兌美元在國慶連假後更出現補漲，今（11）日盤中強升逾1角，升破32.1元，也讓日圓兌新台幣換匯價再現「0.21」字頭，台灣銀行現鈔賣出價一度來到0.2189元。外匯專家則認為，在日本寬鬆貨幣政策未改變前，日圓相對走升空間有限。
記者顏真真／台北報導
雖然日圓兌美元在貶破150後，日圓即止貶回升，日本央行是否進場阻貶，目前市場也未確定，主要是市場就已有預期心理150價位，日本央行可能出手，但如今以巴戰爭爆發，緩解美債殖利率飆升走勢，美股收紅，美元指數也從高點107之上，回落到今日的105.8附近，亞洲主要貨幣兌美元也走強，只是台北匯市因國慶連假今日才開盤，也出現補升行情。
今日日圓一度升148.41兌1美元，之後回貶到148.96價位，目前在148.82附近震盪，而相較之下，新台幣兌美元一路走揚，盤中更升破32.1元，一度來到32.068元，強升1.39角。也因為如此，日圓兌新台幣換匯價也再出現「0.21」字頭，台銀日圓現鈔賣出價今日盤中最低價來到0.2189元。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，以巴戰事讓美債殖利率升勢獲得紓緩，美元指數下跌，也使得日圓短期貶至150警報暫解除，但日圓兌美元要大幅升值也有困難，主要是日本央行還沒鬆口脫離零利率，未來要看央日本央行何時脫離零利率政策，若仍持續寬鬆寬鬆貨幣政策，在政策沒有改變之下，日圓要走升的空間仍相對有限。