倫敦機場停車場惡火！航班全面停飛　逾1200車陷火海

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在汽車起火後，火勢迅速蔓延，波及了該停車場的其他車輛，最終釀成嚴重火災，甚至導致停車場出現「嚴重的結構倒塌」。當地消防部門在10日晚間8時47分左右接獲報案，隨後出動15輛消防車前往救災，並建議當地居民緊閉門窗並避開機場周圍地區。
當地消防部門指出，該立體停車場內至少1200輛汽車遭毀損，4名消防人員及1名機場人員因吸入過多濃煙送醫治療。
從社群平台上曝光的影片可以看到，停車場頂層出現熊熊大火以及滾滾濃煙。附近不時傳出車輛警報聲以及巨大的爆炸聲響。有目擊者表示，大火蔓延、火舌迅速竄出頂層速度快得「令人難以置信」。
而這起火災也導致機場航班停飛，盧頓機場11日發出聲明，指出「乘客和工作人員的安全向來是我們第一要務，因此我們決定暫停所有航班，直至10月11日星期三中午12時。」並稱「進入機場受到管制，呼籲旅客不要前往機場。」
有旅客表示當時已經坐上即將起飛的班機，卻突然被工作人員告知事故發生，必須下飛機，「接著我們被留在機場內，沒有任何適當的解釋。2個小時後，我們被告知發生重大事件，需要離開機場」。另一名乘客則表示「有些人非常害怕，因為我們無處可去」。不少旅客車子停在火災停車場，附近飯店也幾乎客滿，但機場卻沒有協助處理，導致旅客只能拖著行李到火車站坐車到其他機場。
盧頓機場位於倫敦北方約40公里處，是英國第5大機場，有多家廉航航班在此起降，2022年的旅客量通數量超過1300萬人次。