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倫敦機場停車場惡火！航班全面停飛　逾1200車陷火海

▲英國盧頓機場發生大火，導致機場立體停車場坍塌，航班被暫停飛行。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國盧頓機場發生大火，導致機場立體停車場坍塌，航班被暫停飛行。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

位於英國倫敦的盧頓機場（Luton Airport）在10日晚間發生嚴重火災意外，導致「重大結構坍塌」，機場所有航班全面停飛至當地時間11日12時（台灣時間11日晚間7時）。從社群媒體流傳的畫面可以看到，火光照耀天空，滾滾濃煙直竄天際，當局警告周圍民眾切勿前往圍觀。

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綜合《BBC》等外媒報導，英國倫敦「盧頓機場」於10日晚間傳出火警，起火處位於機場新蓋好的停車場頂層。機場後續證實，火災發生原因是一輛汽車起火所導致，但尚不清楚汽車起火原因。

在汽車起火後，火勢迅速蔓延，波及了該停車場的其他車輛，最終釀成嚴重火災，甚至導致停車場出現「嚴重的結構倒塌」。當地消防部門在10日晚間8時47分左右接獲報案，隨後出動15輛消防車前往救災，並建議當地居民緊閉門窗並避開機場周圍地區。

當地消防部門指出，該立體停車場內至少1200輛汽車遭毀損，4名消防人員及1名機場人員因吸入過多濃煙送醫治療。

從社群平台上曝光的影片可以看到，停車場頂層出現熊熊大火以及滾滾濃煙。附近不時傳出車輛警報聲以及巨大的爆炸聲響。有目擊者表示，大火蔓延、火舌迅速竄出頂層速度快得「令人難以置信」。

而這起火災也導致機場航班停飛，盧頓機場11日發出聲明，指出「乘客和工作人員的安全向來是我們第一要務，因此我們決定暫停所有航班，直至10月11日星期三中午12時。」並稱「進入機場受到管制，呼籲旅客不要前往機場。」

有旅客表示當時已經坐上即將起飛的班機，卻突然被工作人員告知事故發生，必須下飛機，「接著我們被留在機場內，沒有任何適當的解釋。2個小時後，我們被告知發生重大事件，需要離開機場」。另一名乘客則表示「有些人非常害怕，因為我們無處可去」。不少旅客車子停在火災停車場，附近飯店也幾乎客滿，但機場卻沒有協助處理，導致旅客只能拖著行李到火車站坐車到其他機場。

盧頓機場位於倫敦北方約40公里處，是英國第5大機場，有多家廉航航班在此起降，2022年的旅客量通數量超過1300萬人次。

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