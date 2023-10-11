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Booking.com訂房網欠日本飯店千萬！各國皆有發生　台灣方發聲明

▲全球知名訂房網站「Booking.com」最近頻頻爆出積欠旅宿業者帳款的事件，針對此事件，Booking.com台灣分公司發出聲明稿。（示意圖／取自Unsplash）
▲全球知名訂房網站「Booking.com」最近頻頻爆出積欠旅宿業者帳款的事件，針對此事件，Booking.com台灣分公司發出聲明稿。（示意圖／取自Unsplash）

記者葉盛耀/綜合報導

全球知名的訂房網站「Booking.com」月初爆發積欠帳款事件，有多個國家的旅宿業者抱怨被拖欠代收的旅客住宿款項。而日本也爆出多家旅宿業者被Booking.com拖欠住宿費，金額最高達1500萬日圓（約323萬元台幣），導致日本旅宿業主將集體提告，請求賠償。繼昨日Booking.com日本分公司昨日緊急發出聲明稿，今(11)日台灣分公司同樣也發出中文聲明稿。

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日本有超過10家的旅宿業者皆表示，從今年7月開始，Booking.com一直未將旅客透過Booking.com訂房且已付款後的費用，遲遲未給付至他們，金額從300萬日圓至1000萬日圓不等，於是日本旅宿業主將集體提告。後來，Booking.com日本分公司昨(10)晚發出聲明稿，表示最近的付款延遲，主是因為系統更新，包含支付平台的搬移而造成，因此深表歉意。並表示，現在大部分付款已恢復正常，僅有部分旅宿業者受到影響導致付款延遲。

▲Booking.com日本分公司昨日緊急發出聲明稿，內容表示最近的付款延遲，主是因為系統更新，包含支付平台的搬移而造成。（圖／翻攝Booking.com日本分公司）
▲Booking.com日本分公司昨日緊急發出聲明稿，內容表示最近的付款延遲，主是因為系統更新，包含支付平台的搬移而造成。（圖／翻攝Booking.com日本分公司）
事實上，不僅日本的旅宿業者受影響，英媒日前也報導，訂房網站Booking.com的2023年第二季度獲利大增51％，但卻連續幾個月未支付款項，讓全球許多酒店業界及和其他合作夥伴損失數千美元，包含泰國、印尼，以及歐洲等地。當時Booking.com也表示是因為持續的技術問題，支付出現錯誤而造成。

雖然台灣方目前還未傳出有類似的案例發生，但是今(11)日Booking.com台北分公司，同樣也針對此事件發出中文聲明，內容與日方大致相同，表示「為了確保合作夥伴、客戶和系統的線上安全，我們持續進行必要的系統更新，在此過程中，我們需要轉換到新的財務和支付平台。絕大多數支付均已正常進行，然而基於一些意外且較為特殊的技術問題，小部分合作夥伴的款項有所延遲。我們正在全力以赴盡快解決。」

針對此事件，台北某家不願具名的飯店提出看法，該飯店提到，旅客透過訂房網站下訂飯店房間，大部分都可以有「到店付款」的選項，也就是旅客直接到現場後才付費給飯店，此舉可讓飯店方降低許多風險。

而對於旅客來說，也可以不用擔心先在網路上刷卡後可能發生之意外。當然，部分時候選擇「到店付款」，可能房價會比起於訂房網站直接刷卡來得高一些些，約差100~200元台幣，但對於旅客與旅宿業者來說，優點是雙方都可承受較低風險。另外，該飯店也建議，旅客直接於飯店官網找到優惠而下訂，也是個選項。

▲今(11)日，Booking.com台北分公司，同樣也針對此事發出中文聲明，內容與日方大致相同。（圖／Booking.com台北分公司提供）
▲今(11)日，Booking.com台北分公司，同樣也針對此事發出中文聲明，內容與日方大致相同。（圖／Booking.com台北分公司提供）

Booking.com台北分公司完整聲明稿：
確保合作夥伴按時收到款項對我們來說是最重要的事，我們充分認識到近期支付系統更新造成部分合作夥伴巨大的不便與影響。

為了確保合作夥伴、客戶和系統的線上安全，我們持續進行必要的系統更新，在此過程中，我們需要轉換到新的財務和支付平台。絕大多數支付均已正常進行，然而基於一些意外且較為特殊的技術問題，小部分合作夥伴的款項有所延遲。我們正在全力以赴盡快解決，並已收到合作夥伴的反饋。我們將從中學習，以便在未來提供更好的服務。

我們將繼續努力解決問題，並為合作夥伴提供直接的聯繫管道，讓我們得知是否有未收到款項的情況。為了提供最即時的支援，所有的合作夥伴都能夠透過 partner.payments@booking.com 與我們聯繫。
 

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