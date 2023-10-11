國慶國道疏運！交通量減少　事故「第3天最多」140件

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國5交通狀況部分，高公局指出，通過國5雪隧的每日交通量平均為6.7萬車次，較108年同期平均6.9萬車次減少3%，較111年同期平均6.6萬車次增加2%。在高公局實施首日0-12時、第2日5-12時石碇、坪林南向匝道封閉，第2、3日及收假日13-18時北向高乘載，及搭配精進式匝道儀控管制之下，整體壅塞比例較108年同期下降，並與111年同期相近。其中本次北向高乘載管制時段由14-21時調整為13-18時，使得第2日深夜北向車流提早2小時紓解，收假日則提早於16時結束北向高乘載管制，有效提前紓解壅塞情形。
另有關國慶焰火活動期間鄰近國道路段交通狀況部分，高公局說明，國1台中都會區路段於焰火活動期間雙向皆無明顯壅塞情形，整體平均車速正常，國道應變分流措施已發揮成效。
高公局提到，本次連假期間每日平均肇事件數為117件，較108年同期平均107件增加9%，較111年平均141件減少17%；其中以連假第3日肇事件數140件最高。前述事故件數仍明顯影響國道交通，但在高公局與國道公路警察局攜手合作下，事故多在20分鐘內即迅速排除，有效降低事故對整體車流之影響。
高公局表示，在用路人配合各項國道交通疏導措施下，雖有局部路段因交通量過度集中或事故或天候不佳而出現壅塞情形，但整體而言不致過於嚴重，顯示本次國慶日連假整體疏導發揮成效。感謝用路人配合國道各項疏導措施、員警及事故處理人員辛勞儘速排除事故，並提醒民眾行駛國道時，切勿疲勞駕駛，請注意車前狀態及繫妥安全帶，並善用高速公路1968App查詢路況及規劃行程，以維行車安全及順暢。