藥草按摩球開出毒花！高雄關與航業調查處高雄站查獲旅客走私大麻
財政部關務署高雄關於日前，會同法務部調查局航業調查處高雄調查站，在高雄國際機場，查獲2名由泰國入境的旅客，涉嫌走私毒品大麻花5公斤，市價值千萬元，乃加以查扣，交由航業調查處高雄調查站依法移送法辦。
記者黃守作／高雄報導
關務署高雄關關務長陳木榮表示，我國籍楊姓旅客於日前，自泰國搭乘微笑航空公司航班，由高雄國際機場入境，該關高雄機場分關行李檢查關員發現該名旅客行為舉止異常，並不時與另1名旅客交談，神情慌張，基於查緝專業敏感度，將該2人分別予以攔檢。
海關行李檢查關員經就該2人行李詳查結果，發現2人行李中，均裝有外層以棉布纏繞，再以保鮮膜包覆之球狀不明乾燥植物，乃加以查扣處理。
該2名旅客均辯稱該球狀物為藥草按摩球，但執檢關員為求審慎，隨即進行毒品檢測，結果發現該植物為毒品危害防制條例所列第2級毒品大麻，毛重合計近5公斤，市價值千萬元，乃將2名涉案旅客及案物，依違反毒品危害防制條例，交由法務部調查局航業調查處高雄調查站偵辦。
陳木榮指出，海關職司邊境查緝，毒品更是查緝之重點，為維護國家安全及國人健康，海關必定堅守崗位，落實執法，有心違犯者切勿心存僥倖，以身試法。