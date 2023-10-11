中秋節效應！烤出歷史最旺一季 乾杯9月營收4.2億
受惠中秋節慶帶動，連鎖餐飲集團乾杯9月營收4.2億元，年增11.09%，續寫同期、累計新高，加上暑期聚餐旺季，推升第3季營收13.02億元，季增15.09%，年增15.12%，刷新單季歷史新高。展望後市，雙十連假與百貨周年慶人潮活絡，Q4看旺可期。
記者許若茵／台北報導
乾杯集團今（11）日公布9月自結合併營收4.2億元，月減7.39%，年增11.09%，創同期新高。其中，台灣事業營收3.28億元，月增1.11%、年增21.11%；中國大陸事業營收達0.92億元，月減28.82%、年減14.32%。累計前9月合併營收36.68億元，年增34.66%。
乾杯集團表示，9月營收主要受惠中秋節效應推升台灣事業業績，集團旗下四大燒肉品牌中秋連假來客數較平日成長4.5倍，加上老乾杯、黑毛屋本家進駐板橋大遠百與高雄漢神百貨，共3間新店搶於中秋節正式開幕，挹注新成長動能，餐飲整體業績表現亮眼。旗下電商零售事業「乾杯超市」今年中秋限定燒肉禮盒廣受民眾歡迎，檔期銷量較去年成長3倍，首次銷破3千盒，帶動單月營收衝破千萬佳績，為營收推升的助力之一。
展望Q4，乾杯集團預估，10月有雙十連假與全台百貨周年慶輪番登場、帶來人潮加持。加上中秋節後天氣轉涼，鍋物需求也逐漸提升，旗下鍋物業態「麻辣45」、「黑毛屋本家」、「黑毛屋」陸續推出新鍋物吸客、搶攻暖胃商機。集團新打造旗下最頂級鍋物品牌也將於10月底亮相，秋冬有望帶動相關業績成長，營運動能無虞。