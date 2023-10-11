哈馬斯過境至少200死！以軍：40嬰幼兒被殺、部分遭斬首
巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）7日突襲以色列，以色列隨後則對加薩地區進行大規模空襲，雙方交火釀成平民嚴重傷亡。位於以色列南部的卡法阿扎（Kfar Aza）一帶在第一波攻勢中受到嚴重打擊，以軍昨（10）日在收復當地後發現將近200具遺體，士兵還發現受害者其中有不少嬰兒慘遭斬首。
國際中心楊智傑／綜合報導
以色列媒體「i24 News」近期跟隨以色列國防軍（IDF）前往距離加薩走廊邊境僅約2公里的南部農場，當地是哈馬斯組織在首波攻勢最早襲擊的區域，現場媒體隨以軍到收復的當地進行報導時，以色列第71部隊副指揮官錫恩 (David Ben Zion) 表示，有些當地居民是在床上遭到掃射死亡，現場約發現2百多具遺體。
錫恩告訴記者，這些遺體中包含嬰兒約40名，而有些兒童與婦女的頭顱也被斬下；以色列國防軍少將韋魯夫（Itai Vernv）則表示，「這不是戰爭，這不是戰鬥，這是一場屠殺。」
哈馬斯旗下的「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）發言人巴拉克（Ali Barakeh）在黎巴嫩貝魯特的辦公室接受訪問時表示，這次襲擊是由加薩的六名哈馬斯高級指揮官所策劃，即使是組織中最親密的盟友，也沒有提前得知具體時間；以色列軍方則表示在先前的加薩空襲之中，已將一名軍事指揮官辛瓦在其住所擊斃。