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摺疊機競爭大！第三季降價榜前15名「占4席」　跳水機王降逾8千

▲傑昇通信公佈2023年Q3手機降價榜，降價金額最高的是三星商務旗艦Galaxy Z Fold4 摺疊機，三個月降價金額超過8000元。（圖／官方提供）
▲傑昇通信公佈2023年Q3手機降價榜，降價金額最高的是三星商務旗艦Galaxy Z Fold4 摺疊機，三個月降價金額超過8000元。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

傑昇通信今（11）日再度公布2023年第三季手機降價排行TOP 15，其中前三名就有兩台式摺疊機，3個月內價差最大的是三星折疊旗艦Galaxy Z Fold4（12G+1TB），降價達8600元，另一款式motorola Razr 40 Ultra摺疊機，一季降價突破4000元成為第三名，夾在兩台折疊中間的第二名是三星 S23 Ultra 三個月來慢慢跌了6000元之多。

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傑昇通信統計今年第三季手機降價排行TOP 15，其中三星占有多達9款，降幅高達26%，其次為realme及OPPO各占2席， motorola Razr 40 Ultra摺疊機則是罕見現身；而過去3個月中價差最大的手機還是三星折疊旗艦Galaxy Z Fold4（12G+1TB），降價幅度達8600元。

而自上市以來降價最多一樣是三星，為Galaxy S22 Ultra（12GB+512GB），有1萬7410元的降價金額，總降幅逾4成。傑昇通信表示，對消費者來說，銷售超過1年的舊旗艦，與新機價差越大越好入手，不過由於市面上流通的現貨不多，雖然價格來到甜蜜點，也未必能買到。

▲2023傑昇通信門市第三季手機降價榜。（圖／官方提供）
▲2023傑昇通信門市第三季手機降價榜。（圖／官方提供）
除了第一名是摺疊機，首次進到降價排行榜第三名的motorola Razr 40 Ultra也是摺疊機的一份子。傑昇通信觀察，摺疊手機發展的這幾年，除了三星跟OPPO外，motorola也加入戰局，擁有市場最大螢幕規格的motorola Razr 40 Ultra，搭載3.6吋超大外螢幕及6.9吋內螢幕，今年六月在台上市後受到不少關注，通路價格約2萬5千元左右，也讓市面上摺疊手機的選擇性更多，競爭越激烈。

傑昇通信在第三季手機降價排行榜中發現，新舊摺疊機就占4席，除了三星Galaxy Z Fold4（12GB+1TB）、Galaxy Z Flip4（8G+256G），還有motorola Razr 40 Ultra及OPPO Find N2 Flip；傑昇通信認為，身為摺疊機先驅的三星，自2019年在台打開摺疊機市場後，各大品牌紛紛跟進研發，時至今日，摺疊機整體製程改善及成本降低，價格不再高不可攀，也吸引不少消費者「跳槽」購入摺疊機，相信未來也會是主流消費市場中的一環。

▲罕見進降價榜的motorola Razr 40 Ultra 摺疊機排名第三，降價4800元。（圖／官方提供）
▲罕見進降價榜的motorola Razr 40 Ultra 摺疊機排名第三，降價4800元。（圖／官方提供）

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