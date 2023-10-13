獨／BLACKPINK巡演海撈84億送舞群耳機！編舞師BK讚Lisa舞功驚人
韓國女團BLACKPINK結束「BORN PINK」演唱會，將近1年的世界巡迴演唱會，創造驚人紀錄，根據韓媒報導，這個系列演唱會共涵蓋22個國家、演出66場，票房銷售金額高達3,500億韓元（約84億元台幣），淨收入為1.638億美金（約53億元台幣）。擔任BLACKPINK演唱會舞台總監的BK（Kim Byoung Gon），接受《NOWnews今日新聞》專訪，稱讚四閨女對工作人員很照顧，不但經常招待大家吃美食，還在巡迴演唱會途中送上價值不斐的耳機當禮物，讓成員都覺得很貼心。
記者江芷稜／專訪
BK 9月初來台指導《未來少女》的女團「日光之橙」，進行最後一次公演，特別精心編舞設計動作，讓少女們非常開心，能跟名師合作備感榮幸。他透露來台前原以為台灣女孩實力跟韓國會有落差，沒想到實際上台灣女孩表現一點都不輸人，尤其是C位Bonnie的表現，結合台灣與韓國女孩的味道，讓他眼睛為之一亮。
BK透露原本想要當演員，年輕時發現這條路不適合，決定鑽研舞蹈，19歲就進入YG經紀公司，和BIGBANG、BLACKPINK、WINNER等知名團體合作，他形容，對於韓國偶像來說，唱跳實力是基本條件，光只有舞蹈強項是不夠的，另外還要找出別人無法模仿的獨特魅力所在，才有辦法受到大型經紀公司的青睞；而韓流熱潮席捲全世界，他歸功於經紀公司的包裝、行銷能力，才能成功打造明星。
BLACKPINK影響力遍及全球，除了頂級的音樂、舞蹈、服裝和包裝，BK稱讚她們對舞蹈消化能力非常強，他最喜歡的是Jennie的表現力，不只是舞蹈動作到位，做到編舞老師的要求，還能將其轉換成自己的魅力，跳出屬於自我的風格，這一點非常厲害，「Lisa更不用說了，她的舞蹈能力就是Amazing！」
他透露，這1年BLACKPINK巡迴演唱會規模很大，動用大型舞台和眾多工作人員，參與其中備感榮幸，但也非常辛苦，因為要跑遍22個國家，必須適應當地的溫度、時差，每次飛行到當地就要開始表演，準備時間很短，對體力來說是個大考驗，但只要上台和BLACKPINK一起互動、共舞，就會將痛苦拋之腦後，盡情享受其中的樂趣，這次的巡迴演唱會是人生當舞者最快樂也最特別的回憶。
儘管BLACKPINK續約與否仍未定案，但其在韓流歷史的地位無庸置疑，台灣女孩若想要成為像她們這樣的女團，應該要怎麼朝這目標前進？BK鼓勵女孩們不是只花費時間練習，而是要找到自己無可取代的強項，加強優勢的發展，才有可能通過韓國經紀公司徵選，朝著成為頂級偶像團體的目標邁進。