數位匯流衝擊！NCC擬放寬電視廣告 半小時節目可插播3次
近年來數位匯流平台興起，廣電業者廣告收益大量減少。NCC預告，在廣告總時間不變的情況下，放寬可插播的次數，每30分鐘節目可從現行插播2次增為3次，經過60日意見收集後，最快明年1月底就可以上路。
記者許若茵／台北報導
NCC表示，現今網路影音產業對內容規管寬鬆，廣電業者面臨數位匯流衝擊之影響，廣告收益大幅減少，為促進傳播產業健全發展，期望在適度鬆綁法規下，兼顧視聽眾權益，及維持公平監理產業秩序進行修法。
NCC也於9月12日召開座談會，邀請學者專家、中華民國消費者文教基金會、財團法人台灣媒體觀察教育基金會、廣電公學會等單位出席，討論後提出修正案。
修正內容包含在廣告總時間不變的情況下，節目播送時間達30分鐘者，得播送廣告3次；逾30分鐘達60分鐘者，得播送廣告6次；逾60分鐘者也按此原則計算，且廣告次數的計算含節目前後播出及中間插播的廣告。若為現場實況轉播，廣告播送得選擇適當時機，。
NCC提到，修正草案將在「每一節目播送廣告總時間不變」及「維護視聽眾權益」2大原則下，適度放寬廣告播送次數，預告期間為60日，廣徵各界意見，作為修法參考，最快明年1月底就會上路。