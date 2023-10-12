出生率恐創新低！衛福部明年少子女化預算大增21.4%

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薛瑞元指出，113年度針對少子女化對策計畫、0至2歲嬰幼兒照顧費用，編列304億8327萬8千元，較112年度增列55億2522萬9千元；優化兒童醫療照護計畫則編列費用13億3051萬元，較上年度增列8億5983萬1千元，另新增撥補疫苗基金、辦理長者肺炎鏈球菌疫苗採購等經費，計29.7億餘元。
此外，薛瑞元說明，為因應少子女化問題，衛福部主管113年度相關預算，自公務預算、菸害防制及衛生保健基金、前瞻基礎建設計畫特別預算等來源，編列相關預算約380.3億，較112年度增加67.6億餘元，增加21.4%。
薛瑞元表示，相關費用主要辦理項目包括0-2（未滿）育兒津貼、擴大公共化托育量、建置準公共化托育、友善生養健康措施、兒童醫療照顧措施、防止兒少虐待與疏忽、特殊需求兒少的支持服務等。
至於少子女化相關各部會相關經費情況，薛瑞元說明，國健署方面，「友善生養的健康措施」預算，較上年度減列3145萬3千元；社家署「推展兒童及少年福利服務」經費較上年度減列1億9750萬4千元。
除以上減列項目，薛瑞元說，社家署明年度少子女化對策計畫-0至2歲嬰幼兒照顧及特殊需求兒少的支持服務之發展遲緩兒童早期療育服務費用計306億1141萬4千元，較上年度增列55億7709萬4千元。