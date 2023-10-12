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出生率恐創新低！衛福部明年少子女化預算大增21.4%

▲衛福部長薛瑞元指出，113年度少子女化相關政策預算編較112年度增加21.4%。（圖／記者林志怡攝，2023.09.27）
▲衛福部長薛瑞元指出，113年度少子女化相關政策預算編較112年度增加21.4%。（圖／記者林志怡攝，2023.09.27）

記者林志怡／台北報導

立法院衛環委員會今（12）日會議審查113年度衛生福利部主管預算、公務及基金預算，僅進行詢答。衛福部長薛瑞元表示，113年度少子女化對策計畫相關費用較上年度增列逾67.6億、較112年度增加21.4%，主要項目與育兒津貼、公共化托育、兒童醫療照護等措施相關。

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針對113年歲入預算，薛瑞元表示，衛福部主管113年度歲入預算編列計30億3850萬4千元，較112年度歲入預算增加2億6199萬7千元、約增加9.4%；歲出方面，相關預算計3404億6803萬9千元，較112年度減少275億3015萬6千元、約減少7.5%，主要是減列肺炎防治經費、撥補全民健保基金所致。

薛瑞元指出，113年度針對少子女化對策計畫、0至2歲嬰幼兒照顧費用，編列304億8327萬8千元，較112年度增列55億2522萬9千元；優化兒童醫療照護計畫則編列費用13億3051萬元，較上年度增列8億5983萬1千元，另新增撥補疫苗基金、辦理長者肺炎鏈球菌疫苗採購等經費，計29.7億餘元。

此外，薛瑞元說明，為因應少子女化問題，衛福部主管113年度相關預算，自公務預算、菸害防制及衛生保健基金、前瞻基礎建設計畫特別預算等來源，編列相關預算約380.3億，較112年度增加67.6億餘元，增加21.4%。

薛瑞元表示，相關費用主要辦理項目包括0-2（未滿）育兒津貼、擴大公共化托育量、建置準公共化托育、友善生養健康措施、兒童醫療照顧措施、防止兒少虐待與疏忽、特殊需求兒少的支持服務等。

至於少子女化相關各部會相關經費情況，薛瑞元說明，國健署方面，「友善生養的健康措施」預算，較上年度減列3145萬3千元；社家署「推展兒童及少年福利服務」經費較上年度減列1億9750萬4千元。

除以上減列項目，薛瑞元說，社家署明年度少子女化對策計畫-0至2歲嬰幼兒照顧及特殊需求兒少的支持服務之發展遲緩兒童早期療育服務費用計306億1141萬4千元，較上年度增列55億7709萬4千元。

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