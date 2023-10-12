14金控前9月賺3394億！7家累計獲利已超過去年　富邦奪下3冠王

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富邦人壽9月稅後淨利為41.84億元，累計前9月稅後淨利為431.26億元，9月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票現金股利、基金配息收入及淨兌換利益。債市方面，美國經濟表現強健推升公債利率反彈。策略上持續保有充足流動性部位，以利彈性因應後續市況變化。聯準會9月貨幣政策，保留今年再次升息之空間，並調降明年降息預估幅度，推升美元走強，9月美元兌台幣升值1.3%，貢獻當月匯兌利得。
國泰金9月稅後淨利47.7億元，累計稅後淨利594億元，年成長9%，各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行及國泰投信累計稅後淨利皆創同期歷史新高；國泰人壽 9月稅後淨利20.2億元，累計稅後淨利303.3億元，9月單月獲利維持穩健，主要反映資本利得、經常性收益及匯兌利益挹注。
國泰金指出，今年以來金融市場波動仍存，然投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現尚屬良好。9月因Fed有意維持高利率水準更長時間，帶動美元走強，債市利率大幅彈升，股市估值亦相對承壓，致風險性資產波動加劇。惟國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，且在經常性收益及匯兌利益持續挹注下，帶動整體獲利表現穩健。
截至9月底，國壽外匯價格變動準備金累計餘額仍逾420億元，有利於吸收匯率波動，並提供外匯避險彈性。在資本方面，9月國壽淨值比 7%，RBC亦遠高於法令要求，體現資本維持穩健，清償能力無虞。面對快速變化之金融局勢及高漲的外匯避險成本，國壽將靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。
中信金9月自結盈餘稅後盈餘為44.58億元，累計前9月合併稅後盈餘485.86億元，EPS為2.44元，創下歷史同期新高紀錄。中信金表示，9月銀行及保險雙引擎營運表現佳，其中子公司中信銀行存放款業務持續成長，且財富管理動能良好，再加上聯貸手續費收入挹注，單月稅後獲利32.79億元；另一方面，子公司台灣人壽9月有處分收入挹注，單月稅後獲利達13.83億元。
若與去年同期相比，中信銀行累計稅後獲利成長10%，是歷年來次高，除了來自放款基盤雙位數的成長及利差擴大之外，財富管理業績也因多元化商品的銷售回到新冠疫情前的水準，另外信用卡消費金額在各業別均有斬獲，相較去年同期成長約3成；保險業務今年雖然避險成本高漲，但在擺脫防疫險損失的陰霾後，稅後獲利較去年同期成長181%。
公股獲利王兆豐金9月自結稅後盈餘19.3億元，累計前3季稅後大賺270.28億元，年成長接近1倍，累計EPS為1.92元，主要獲利成長動能，來自子公司兆豐銀與兆豐證券，分別年成長55% 與198.9%，大幅貢獻挹注兆豐金控前3季獲利表現。第一金自結9月稅後獲利12.52億元，累計前3季自結稅後獲利190.27億元，年增15.8%，累計EPS為1.4 元。
永豐金自結9月單月稅後純益15.35億元，累計前9月稅後純益157.47億元，年成長逾21%，其中子公司永豐銀行9月稅後純益12.96億元，累計前9月稅後純益127.29億元，主要是受惠於金融交易相關收益的成長；永豐金證券9月稅後純益3.19億元，累計前9月稅後純益30.57億元，年成長176%。
華南金自結9月稅後純益為16.92億元，前3季稅後純益168.93億元，年成長21.68%，累計EPS為1.24 元，每股淨值14.33元，其中主要子公司華南銀行9月合併稅後純益15.75億元，累計前9月合併稅後純益156.35億元，累計每股稅後純益1.6元，每股淨值22.20 元。
開發金自結9月稅後獲利21.39億元，今年前9月累計稅後獲利175.59億元，雖然較去年同期年減15.7%，但今年累計前3季獲利已超過去年全年，EPS有1.05元。其中子公司中國人壽受惠美元兌新台幣持續升值，加上實現投資獲利挹注整體財務表現，9月稅後獲利21.75億元，今年前9月累計稅後純益113.10億元；凱基銀行各項業務持續穩健成長，有助於利息及手續費收入等核心收益，9月稅後獲利4.02億元，累計前9月稅後獲利42.40億元。
開發金另一子公司凱基證券9月受台股成交量能縮減影響，壓抑相關業務表現，9月稅後獲利2.61億元，今年前9月累計稅後獲利53.90億元，年成長101%。中華開發資本受資本市場回檔整理影響投資部位評價，9月稅後虧損2.21 億元，累計稅後獲利14.29億元。
玉山金自結9月單月稅後純益19.5億元，年成長達275%，累計稅後純益158.9億元，年增36.45%，獲利創下歷年同期次高紀錄，累計EPS為1.04元，其中主要子公司玉山銀行累計稅後純益139.4億元，年增29.80%；玉山證券稅後賺9.6億元，年成長18.31%；玉山創投稅後賺12.9億元，年成長更達417.73%。
台新金自結9月稅後淨損7.3億元，較8月減少25.32億元，主因台新創投持有鑽石生技股票 (帳列 FVPL) 在9月19日上市後股價較低，產生評價損失20.96億元及8月有領取彰銀現金股利3.48億元，9月則無所致，但台新金強調，主要子公司銀行、保險及證券的本業獲利均維持穩定成長，累計前9月自結稅後純益121億元，年成長46%，累計EPS為0.85 元。
台新金主要子公司台新銀行9月稅後純益13.3億元，較前月成長14%，累積稅後純益121億元，年增30%，核心動能持續穩健，整體獲利表現亮眼；台新證券9月稅後純益0.2億元，與上月持平，累計前9個月稅後純益11.1億元，年成長114%，主要是今年證券市場指數上漲及公司營業證券操作績效提升，使公司營業證券處分及評價利益上升；台新人壽9月稅後純益0.8億元，主要9月新台幣貶值致兌換利益增加，而稅後純益較前月減少，主因前月仍為股息高峰期，累計前9月稅後純益10.9億元，較去年同期減少，主因去年同期有投資資產配置調整實現處分利益。
新光金自結9月稅後純益3.05億元，較上月轉虧為盈，累計前9月稅後虧損縮小至6.83億元，每股虧損0.05元，仍是EPS唯一呈現虧損的金控。不過，旗下主要子公司新光人壽9月即便虧損2.61億元，累計第3季單季獲利34億元，前9月累計虧損收斂至79.09億元，EPS虧損1.08元。