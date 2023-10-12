身心障礙照顧計畫5年投480億 估120萬身心障礙者受惠
行政院會今（12）日通過「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，預計於2024年至2028年，在5年內投入480億餘元預算，增加1355名社工、社區居住及日間照顧據點增加服務1萬4572人，並提供身心障礙照顧服務教保員薪資樓地板提高至3萬7700元，使120萬餘名身心障礙者受益。
記者陳威叡／台北報導
行政院長陳建仁今日聽取衛福部報告「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，該計劃預計從2024年至2028年。衛福部說明，面對身心障礙人口漸增、身心障礙者之照顧服務資源量能不足、家庭照顧者支持不夠及因應《刑法》及保安處分執行法修法後新增應辦事項等問題及挑戰，亟需要中央與地方政府立即共同規劃與執行，以解決問題，並完善身心障礙者照顧服務。
衛福部指出，該計畫透過衛福部、內政部、法務部及各地方政府協力完善身心障礙者照顧服務，分4大策略「減輕家庭照顧者負擔」、「擴增社區式服務」、「擴增及多元化身心障礙福利機構服務」及「改善服務人力之勞動條件以留才久任」。
衛福部說明，該計畫預計5年投入逾480億餘元預算，增加1355名社工、社區居住及日間照顧據點增加服務1萬4572人，提供身心障礙照顧服務教保員薪資樓地板提高至3萬7700元，使120萬餘名身心障礙者受益。
衛福部表示，計畫內容包含發展高照顧負荷身心障礙者家庭支持服務、擴展嚴重情緒行為身心障礙者支持服務、擴充多元化身心障礙照顧服務及社區支持服務資源及建置身心障礙機構服務人員久任機制等，提供可近性與適切之服務，改善服務人力之勞動條件，留才久任，永續發展。
衛福部表示，後續將儘快與地方政府討論計畫執行細節，並完成相關行政流程，以利計畫順利實施及推動。