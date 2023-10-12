以色列封鎖加薩地區！埃及「無限期緊閉」邊境點　加薩難民無處去

以巴衝突撼全球！約旦、土耳其發聲　艾爾段質疑美國為何派航母

▲土耳其總統艾爾段反對美國以支持以色列對抗哈馬斯為由，將航母部署於地中海東部。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其總統艾爾段反對美國以支持以色列對抗哈馬斯為由，將航母部署於地中海東部。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯7日向以色列發起攻擊，以色列隨即以軍事力量反擊，美國也表明支持以色列，並派出福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford）戰鬥群前往地中海東部待命，有必要的話還會加派艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）。然而，對於美國的舉動，並非所有周邊國家都樂見，如土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）就批評美國此舉只會讓地區緊張升級。

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綜合外媒報導，艾爾段質疑美國讓航母前往地中海別有所圖，不明白美國把航母和戰機帶到該地區的用意，是否想藉機打擊伊朗、摧毀加薩（Gaza）；艾爾段也不認同以色列透過封鎖及轟炸加薩地區來報復哈馬斯，認為這種「不成比例」的反擊無異於屠殺。

艾爾段警告，一場持久的衝突可能「吞噬」中東地區，批評以色列切斷加薩走廊的供水和電力，直言即使是戰爭時期也有道德底線存在，而7日以來的衝突，已讓人們連最基本的維生需求都無法滿足，連平民居住的住房也被轟炸。

另據《路透社》報導，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）11日也表示，如果不能建立一個獨立的巴勒斯坦國，中東就不可能有和平，近期哈馬斯武裝分子攻擊以色列的舉動已說明這一點，呼籲在「兩國方案」（Two-state solution）的基礎上，實現公正與全面的和平。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲約旦國王阿布杜拉二世。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
所謂的兩國方案，是美國等國自1990年代起，推動以巴和談的重要政策及解決方案，主張讓居住於巴勒斯坦地區的2個民族（猶太人與阿拉伯人）各自建立2個國家，在約旦河西岸及加薩走廊建立一個巴勒斯坦國與以色列國並存，但該方案在以色列與巴勒斯坦內部皆存在爭議和反對意見，雙方都認為涉及彼此不可割讓的領土。

報導指出，兩國方案一直是國際社會推動以巴和平的重要基石，但這項目標多年來一直停滯不前，隨著新的流血衝突爆發，和平前景更加暗淡無光，包含阿布杜拉二世在內的中東領袖，只能持續與各方領導人進行磋商，盼迅速採取行動以緩和局勢。

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