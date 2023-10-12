以巴衝突撼全球！約旦、土耳其發聲　艾爾段質疑美國為何派航母

我是廣告 請繼續往下閱讀
艾爾段警告，一場持久的衝突可能「吞噬」中東地區，批評以色列切斷加薩走廊的供水和電力，直言即使是戰爭時期也有道德底線存在，而7日以來的衝突，已讓人們連最基本的維生需求都無法滿足，連平民居住的住房也被轟炸。
另據《路透社》報導，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）11日也表示，如果不能建立一個獨立的巴勒斯坦國，中東就不可能有和平，近期哈馬斯武裝分子攻擊以色列的舉動已說明這一點，呼籲在「兩國方案」（Two-state solution）的基礎上，實現公正與全面的和平。
所謂的兩國方案，是美國等國自1990年代起，推動以巴和談的重要政策及解決方案，主張讓居住於巴勒斯坦地區的2個民族（猶太人與阿拉伯人）各自建立2個國家，在約旦河西岸及加薩走廊建立一個巴勒斯坦國與以色列國並存，但該方案在以色列與巴勒斯坦內部皆存在爭議和反對意見，雙方都認為涉及彼此不可割讓的領土。
報導指出，兩國方案一直是國際社會推動以巴和平的重要基石，但這項目標多年來一直停滯不前，隨著新的流血衝突爆發，和平前景更加暗淡無光，包含阿布杜拉二世在內的中東領袖，只能持續與各方領導人進行磋商，盼迅速採取行動以緩和局勢。
更多「以巴戰火再起」相關新聞。