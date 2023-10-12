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研究員院內輕生！中研院成立工作坊、教主管辨識同仁情緒波動

▲中研院日前有一名副研究員在院內輕生，中研院今（12）日表示，新成立工作坊，教導主管辨識研究人員情緒波動。（圖／翻攝自中研院臉書）
▲中研院日前有一名副研究員在院內輕生，中研院今（12）日表示，新成立工作坊，教導主管辨識研究人員情緒波動。（圖／翻攝自中研院臉書）

記者李琦瑋／台北報導

中研院一名副研究員日前在院內生醫所輕生，引發外界關注，立委今（12）日質疑中研院內關懷機制，中研院表示，該事件發生後，成立新機制因應，邀請各所中心主管參加工作坊，學習如何辨識同仁情緒波動、自殺傾向等。

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立委萬美玲指出，中研院一名副研究員日前在生醫所輕生，令人感到惋惜與不捨，想了解中研院內設有關懷中心，該人員生前是否使用過？給予那些幫助？

中研院國際事務處處長孟子青回應，關懷中心成立3年，廣為宣傳，院內人員都知道，且諮商師從1位，陸續又聘了2位專任、2位特約，目前共有5位諮商師，但該研究員生前並沒有使用過關懷中心資源。

萬美玲提到，關懷中心的心理健康講座逐年減少，從110年的3場，降至今年只有辦理1場；網站上有區分壓力管理、情緒、自我肯定、愛情關係等7面向，但內容相當空泛、淪為空談；關懷中心網站說明使用諮商功能，必須先填寫諮商服務申請表，時間要3個工作日，但有時候人情緒低潮、出狀況，是無法等待，這樣的機制根本緩不濟急。

廖俊智回應，據了解是可以直接打電話諮商的；孟子青也說，只要電話一打就可以馬上談，網站會再更新。

萬美玲說，該中心只給135萬元預算，真的非常少，且大部分在人事成本，「中研院所有人都是我們的寶」，提醒要引以為戒、增加預算、嚴謹處理同仁情緒議題。

立委陳秀寶也關切中研院內關懷機制。孟子青表示，經過這件事後，中研院已經成立新機制，在院內成立工作坊，請各所中心主管來參加，盼讓大家學習怎麼去辨識同仁們情緒波動、自殺傾向等，這是過去沒有的機制，現在會積極來補強。

最後陳秀寶要求中研院在3個月內提出相關措施計畫，廖俊智也承諾會改善。

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