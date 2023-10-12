真人《幽遊白書》1214開播！北村匠海經典重現「浦飯幽助的靈丸」
日本經典動漫《幽遊白書》擁有33年歷史，日前確定翻拍成真人版，由北村匠海擔任男主角「浦飯幽助」、志尊淳為「藏馬」、本鄉奏多將飾演「飛影」，上杉柊平詮釋「桑原」，今（12）日正式宣布確定於12月14日在Netflix上線。
記者陳雅蘭／綜合報導
《幽遊白書》1990年起在《週刊少年Jump》連載，作品深受大人小孩喜愛，光是在日本就締造超過5000萬冊的輝煌銷售記錄，甚至成為橫跨動畫、遊戲、電影等領域的經典IP，2020年更推出真人舞台劇，30多年來深受歡迎的程度可見一斑。
《幽遊白書》劇情描述14歲不良少年「浦飯幽助」為了救小孩不幸車禍身亡，沒想到因此獲得重生機會，並成為靈界偵探，展開一段不可思議的人生，故事充滿友情、羈絆、奇幻、熱血、格鬥等元素而歷久不衰。
這次真人版將為故事注入新生命，無論是第一次認識《幽遊白書》的朋友，或是原先的粉絲，都將體驗到前所未有的方式，看到真人版所有角色。Netflix也承諾《幽遊白書》真人版會以最高品質與高度還原原著內容，將最優質的作品呈現給全球觀眾與粉絲。
為了打造《幽遊白書》真人版，Netflix自組國際團隊，聘請特效公司Scanline VFX運用最先進的視覺特效技術打造劇集。Scanline VFX以「最具創新的視覺特效工作室」聞名，廣受好萊塢影視產業讚譽。Scanline VFX將賦予《幽遊白書》真人版所有角色全新氣象，不論是人類和妖怪，或是逼真的打鬥動作場面皆不馬虎。