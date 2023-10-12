中國恐用哈瑪斯戰術滲透台灣　印尼專家：「全面欺騙」策略

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里德旺指出，哈瑪斯過去兩年十分安靜，甚至曾遭到法塔組織（Fatah）和巴勒斯坦政府的批評，就為了在以色列人最想不到的時刻攻擊。「哈瑪斯不只騙了敵人，也騙了盟友，他們使用的戰術就是『全面欺騙』。」
哈瑪斯在加薩邊境的軍事活動，雖然受到以色列監督，但一直讓以色列人以為是政令宣傳，因此完全低估了哈瑪斯。另外，哈瑪斯之所以能成功騙過以色列的另一個原因，是哈瑪斯使用非技術性的通訊方法，像是以人力偵查及跑腿方式進行通訊，並在少數精英中秘密進行準備行動。
同樣和中國因為政治問題僵持不下的台灣，應從烏俄戰爭和以巴戰爭中心生警惕。里德旺表示，這種「欺騙式的軍事行動」，與中國對台灣的演習十分相似。他說，「中國以軍事演習為由，多次實施空中入侵和艦隊圍攻，對台灣施壓，在這一切的背後，中國可能正在準備滲透行動，以破壞台灣內部的安全和防衛。他們屢次侵犯領空，可能只是煙霧彈，實際上在密謀更隱蔽的行動。」
這種滲透行為不只是外部施壓，更可能讓內部造成混亂。「像是利用滲透組織以造成內部混亂，採取類似哈瑪斯的行動策略。」
里德旺認為，哈瑪斯的攻擊策略和孫子兵法中的其中一項戰術相似，但因為情勢下的壓力及哈瑪斯較為極端的中東反抗性格，更成功地執行戰略。
截至11日，以色列已經有超過900人死亡，巴勒斯坦則有將近690人喪命。聯合國指出，目前加薩地區已經有超過18萬7000人流離失所。
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