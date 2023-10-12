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中國恐用哈瑪斯戰術滲透台灣　印尼專家：「全面欺騙」策略

▲巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）從加薩地區（Gaza）突襲以色列，印尼學者認為中國可能採取哈瑪斯「全面欺騙」的戰術滲透台灣。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）從加薩地區（Gaza）突襲以色列，印尼學者認為中國可能採取哈瑪斯「全面欺騙」的戰術滲透台灣。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）從加薩地區（Gaza）突襲以色列，以巴衝突急速惡化，雙方合計超過逾千人死亡，死傷人數還在增加，平民在這場戰爭中被大屠殺。以色列之所以會在這場戰爭初期損失慘重，主因在於「哈瑪斯」發動突襲前毫無開戰徵兆，甚至假意配合以色列的就業措施。印尼學者認為中國可能會學習哈瑪斯「全面欺騙」的戰術，在台灣人最放鬆警惕的時候出手。

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印尼研究恐怖主義的專家里德旺（Ridlwan Habib），曾任教於印尼大學，他接受中央社訪問時提及伊斯蘭主義團體哈瑪斯藉由親近敵人和朋友、成功執行「引誘行動」，加上非技術性的通訊手段，對以色列發動突襲。他提醒中國可能採取類似策略入侵台灣，而台灣則缺少戰鬥精神，過於安逸。他認為可能台灣人在這數十年專注於經濟發展，而忽略了中國從未放棄以武力或滲透的方式吞併台灣。

里德旺指出，哈瑪斯過去兩年十分安靜，甚至曾遭到法塔組織（Fatah）和巴勒斯坦政府的批評，就為了在以色列人最想不到的時刻攻擊。「哈瑪斯不只騙了敵人，也騙了盟友，他們使用的戰術就是『全面欺騙』。」

哈瑪斯在加薩邊境的軍事活動，雖然受到以色列監督，但一直讓以色列人以為是政令宣傳，因此完全低估了哈瑪斯。另外，哈瑪斯之所以能成功騙過以色列的另一個原因，是哈瑪斯使用非技術性的通訊方法，像是以人力偵查及跑腿方式進行通訊，並在少數精英中秘密進行準備行動。

同樣和中國因為政治問題僵持不下的台灣，應從烏俄戰爭和以巴戰爭中心生警惕。里德旺表示，這種「欺騙式的軍事行動」，與中國對台灣的演習十分相似。他說，「中國以軍事演習為由，多次實施空中入侵和艦隊圍攻，對台灣施壓，在這一切的背後，中國可能正在準備滲透行動，以破壞台灣內部的安全和防衛。他們屢次侵犯領空，可能只是煙霧彈，實際上在密謀更隱蔽的行動。」

這種滲透行為不只是外部施壓，更可能讓內部造成混亂。「像是利用滲透組織以造成內部混亂，採取類似哈瑪斯的行動策略。」

里德旺認為，哈瑪斯的攻擊策略和孫子兵法中的其中一項戰術相似，但因為情勢下的壓力及哈瑪斯較為極端的中東反抗性格，更成功地執行戰略。

截至11日，以色列已經有超過900人死亡，巴勒斯坦則有將近690人喪命。聯合國指出，目前加薩地區已經有超過18萬7000人流離失所。

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