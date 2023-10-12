男子張貼美女頭像販毒　附上貼心祝福語

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臺中市政府警察局刑事警察大隊偵八隊員警調查，張嫌與購毒者談妥毒品數量及價金，即要求購毒者以匯款方式將款項匯至指定帳戶內，確認收到款項後，即至超商將裝有毒品安非他命之信封袋，以包裹店到店寄送方式寄給買方。經警方跟監及蒐證，掌握毒販之真實身分及行蹤，在其至超商欲寄送毒包裹之際，上前當場逮捕查緝到案，搜索查扣毒品安非他命12公克、夾鏈袋、吸食器、電子磅秤、手機及新臺幣2萬餘元等證物。
其中還來不及寄出之毒品包裹信封袋上，還親自寫上「新年快樂」祝賀詞，也讓在場查緝同仁感到啼笑皆非。張嫌以每公克安非他命近新臺幣7,000元販售牟利，一手包辦推銷、收款及寄送，可說是「高效率」販毒模式，自認以超商店到店方式寄送毒品，能減低遭查獲的風險，但仍遭警方鍥而不捨追查而逮獲。全案移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，並經檢察官偵結後，以違反《毒品危害防制條例》罪嫌起訴在案，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1,500萬元以下罰金。
臺中市政府警察局刑事警察大隊呼籲，網路帶來便利性，但也容易充斥著各式非法的訊息，家長應多留意家中青少年，告知遠離那些躲在網路暗處伺機而動的犯罪行為，避免因一時好奇而持有或施用各類毒品，嚴重戕害身心，遠離毒害，幸福永在。警方對於毒品犯罪一向採取「絕對零容忍」態度，查緝毒品犯罪為當前重點工作，警方將持續強化查緝作為，切勿以身試法。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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