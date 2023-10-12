巷仔內／殺光哈馬斯也無解　以色列與「抵抗軸心」的衝突不會停

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伊朗、黎巴嫩真主黨、哈馬斯，這可說是一場圍繞著以色列與「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的紛爭，以色列官員，如加拿大候任大使莫德（Iddo Moed）等，紛紛直指伊朗參與了哈馬斯的襲擊行動，並提到伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城軍（Iran's Islamic Revolutionary Guard’s Al-Quds Force）、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）、真主黨和哈馬斯領導人，8月曾在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）會晤一事。
伊朗與其資助的真主黨，都認為以色列是「非法存在」，德黑蘭擔心沙烏地阿拉伯與以色列的關係正常化，是為了對抗伊朗，因此在背後支持哈馬斯等反以色列組織發動襲擊也就師出有名。至於真主黨，雖然黎巴嫩目前惡劣的政經局勢，不利於它直接介入，但它也試圖阻止以色列報復哈馬斯，一度與以色列互射砲彈與火箭，增加以色列壓力。
無論哈馬斯與「抵抗軸心」的結盟，是否意味一個明確對抗以色列的聯盟浮現，會不會開闢新戰線導致以色列腹背受敵，此事終究會回歸到：為何巴勒斯坦的現狀會是如此、巴勒斯坦真實的人權狀況、這件事情在全球各國掀起的另類「以巴衝突」，而非一面倒力挺以色列，就知道這並不是殺不殺光哈馬斯的問題，甚至會帶出2個從20世紀延續至今的複雜論點，即杭亭頓（Samuel Phillips Huntington）的文明衝突論（The Clash of Civilizations）和薩依德（Edward Said）的東方主義（Orientalism）。
杭亭頓與薩依德是20世紀知名的國際政治暨文化學者，遠在911事件發生前就享譽全球，911恐怖攻擊的發生，讓2人的理論再度引起熱議。文明衝突論相信文化差異無法被輕易改變，隨著全球化與各國距離縮小，文明的接觸會產生摩擦，宗教填補了人從傳統中跳脫後的真空，為團結文明認同提供了基礎。東方主義則認為西方世界國家對中東、亞洲和北非普遍存在高傲態度，藉由把東方邊緣化，當成西方的對立面，用以突顯西方文化的優越，直接或間接合理化西方的帝國主義及殖民主義，鞏固了「西方文化優越、東方文化低劣」的觀念。
宗教、文明、政治問題皆一樣複雜，用以巴衝突為例，不只關乎猶太人與阿拉伯人，甚至涉及以英美為首的西方文明與伊斯蘭文明的衝突，這種對立在911事件來到巔峰，並影響接下來數十年的中東乃至全球局勢。對於以色列遭襲，外界看到的可能是以色列人質遭擄遭虐、婦孺被殘殺，卻未必曉得巴勒斯坦的人權狀況，在戰爭爆發前就不斷在惡化，右派的以色列政府被控對巴裔人口實施「種族滅絕」，加薩地區暴力事件頻傳，針對約旦河西岸（West Bank）巴勒斯坦自治區傑寧市（Jenin）、那不魯斯（Nablus）、聖地阿克薩清真寺（al-Aqsa mosque）的大規模突襲及逮捕行為等等，都讓巴勒斯坦人深感絕望，並給予哈馬斯之流，揭竿反抗以色列的機會。
由於以色列內部似乎缺乏明確意願，解決諸如非法監禁巴勒斯坦人、舒緩加薩和約旦河西岸嚴峻的社會經濟危機，因此無論以色列和哈馬斯最終如何調解，只要衝突的根源沒有解決，都意味著以巴衝突將繼續惡化，進而陷入暴力循環，並在全球區域局勢各有不穩之際，讓長期支持以色列的美國面臨捉襟見肘的風險。
一味聲援任一方，抑或是圍困加薩、殺光哈馬斯，都不是最優的解決辦法，就算真的能做到，只要巴勒斯坦與以色列仍有衝突，巴勒斯坦人受到的差別待遇沒有改變，隨時還會有下一個哈馬斯出現，並迫使巴基斯坦人民投向這類激進主義。對於其他不滿以色列的國家來說，再扶持一個新的武裝組織也並非不可行。
無論這次事件能否找到與伊朗、真主黨明確聯繫的證據，他們又是否會為了哈馬斯直接投入戰局，宗教、文明或政治衝突，都將繼續存在於各地，比如近日中東多國，甚至是所謂的西方國家，境內都出現針對以巴戰爭看法分歧、各自走上街頭的示威潮，也將持續挑戰各國的以巴政策走向。
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