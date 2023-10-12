看好長照產業趨勢！近4成民眾想當照服員、月薪40K起　專家這樣看

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高齡化社會下，銀髮族相關工作，成為時下最夯的職業之一，社會上對於看護的需求也越來越多，照顧服務員（照服員）就是大家俗稱台籍看護的正式名稱，需要參加完整訓練課程並通過檢測才能擁有資格，主要工作地點包括居家照顧，居家照顧服務員會到服務對象家中協助需要被照顧的長輩，簡稱為居服員。
社區照顧，如到日間照顧中心、社區據點等，照顧身體功能衰退、失智服務對象；24小時機構照顧，指需要照顧的服務對象，24小時皆居住在機構；進入醫院照顧，照服員基本上是24小時陪伴在服務對象身邊，部分也有12小時班。
目前對於照服員資格限制其實不多，只要年滿16歲以上，具備服務熱忱、服務意願，並符合認證資格，就能成為照服員，資格包括領有照顧服務員訓練結業證明書（90小時以上的訓練課程）；領有照顧服務員職類技術士證；高中（職）以上學校護理、照顧相關科、系、組、所、學位學程畢業。
38.18%想過去當照服員、看好產業趨勢
為了解民眾對於擔任照服員、居服員的意願，《NOWnews今日新聞》日前進行網路調查，參與調查的民眾年齡集中在中壯年、青年，有34.55%在30歲以下，34.54%在41至50歲之間。
調查發現，85.45%民眾知道「照（居）服員」的工作內容；38.18%有想過去當照服員、居服員。
進一步詢問對照服員、居服員工作有興趣的原因，最大宗是看好產業未來需求與趨勢，佔29.91%，還有看準薪資、福利會再提升佔19.63%，對照護服務工作有熱忱佔15.89%，進入門檻低、不怕找不到工作佔15.89%。
不會想當照服員、居服員主要是怕累、對照護服務工作沒興趣（22.63%），薪水低、福利不佳（19.71%），工時太長（18.25%），擔憂政策改變、沒有前景（16.06%），不被社會認同與尊重（12.41%），無升遷機會、無競爭力、無成就感（10.95%）。
照服員薪資4至5萬元才合理 專家釋疑
目前政府規定採月薪制的全時居服員最低薪資至少3.2萬元，而採時薪制的照服員，每小時薪資至少200元，34.55%民眾認為照（居）服員的月薪落在4至5萬元才合理；29.09認為要超過6萬元。
104人力銀行人資長鍾文雄接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，根據近3年來照服員工作機會數據，從2021年10月的5641至今年10月的9961，確實有增加趨勢，顯現有越來越多相關人力需求；據104薪資情報顯示，業者給予照服員的月薪落在3.2萬元左右，工作年資10年以上，月薪平均才會到3.7萬元。
中台科大長期照顧碩士學位學程助理教授黃建華表示，其實居服員，或到日照中心、醫院的照服員薪資都不錯，月薪有到4至5萬元，住宿式機構才會比較差，給最低月薪3.2萬元，偏偏人力最缺的就是住宿式機構，甚至本來在機構裡的照服員改到居家、社區服務，使得機構採用外籍看護為主力。
鍾文雄指出，台灣很多公私立學校都有開設長照、老人福利等相關系所，但畢業從事照服員的人卻不多，主要還是在薪資不夠高、職稱不夠好聽，建議政府、業界要再提高薪資，並仿效日本，將職稱取為照護經理、照顧管理師等，才能鼓勵年輕人從事這類工作。