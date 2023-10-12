LINE團購新玩法+1！ 比價網站推整單系統 助攻團媽結帳收單
以商品比價被大眾認識的飛比價格比價網，看好團購媽們的斜槓經濟，於今（12）日宣布推出「飛比 +1」LINE團購整單系統，讓團購主可以快速整合訂單，跟團的民眾也能明確掌握出貨進度，目前啟用該服務前100位團主免費，之後將收取系統費用，採訂閱制付費，但業者尚未公布金額。此外，也提早預告「臺灣同志遊行線下活動」與「1111 線上任務」，有機會抽最新 iPhone 15 Pro、金條與日本來回機票。
記者周淑萍/綜合報導
根據飛比價格比價網的第一網站公司董事長盧大為表示，洞察當前購物行為的動態變化，希望藉由新興技術的導入幫助消費者更高效連結到適合的購物模式。運用過去十年在飛比價格購物搜尋引擎與APP服務所累積的經驗，推出「飛比 +1」團購整單系統。
團購群組在疫後持續蓬勃發展，數據顯示近半參加團購群組的團員每兩周就會消費一次。現階段社群平台雖能幫助團購主與團員互動，卻對團購交易支援的不足，使得「+1」無法有效轉為訂單，或是訂單整合不足，團員也無法即時掌握到團購訊息。藉由「飛比 +1」，打造出專為【Line群組&社群】團購主，直覺好用的+1團購整單系統，將開團到最後出貨，耗時零碎的流程，做有效快速地管理。團員可掌握每張訂單的處理狀態，包含跨團訂購、付款、取貨的完整資訊。
📍生活市集首推「海外直送」
此外，創業家兄弟旗下電商平台生活市集今（12）日宣布加入跨境市場，開啟「海外直送」服務，即日起至10月31日推出開館慶活動，提供限時免運費、免關稅超值服務外，不限金額下單再送LINE POINTS 200點首購金，首波將以居家、床寢及日用品為主。記者實際詢問業者目前提供海外直送的國家有哪些，業者表示初步以中國大陸為優先，未來陸續開發亞洲市場。
目前來看，雖然和消費者自行跨境下單有幾分雷同，但業者強調，特別挑選供應商源頭，提供更具價格競爭力的商品。且最大的好處在於可以協助退貨退費，買錯不需要自認倒霉，提供額外的購物保障。