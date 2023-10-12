▲「年輕乳癌」小心這款危險！醫：治療武器多，早篩早治不用怕。

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年輕型乳癌５大特性惡性高，醫呼籲提高警覺、早篩早治！
年輕型乳癌５特性：馮安捷醫師也更進一步說明，年輕型乳癌患者以荷爾蒙陽性占七成最多，這類患者有時因為年輕相對不自覺，發現時期別相對較晚、腫瘤較大，死亡率也較高。
若遇到「荷爾蒙陽性/HER2陰性乳癌」：醫師指出，乳癌患者每4人就有1人在治療5至10年後發生復發或轉移，且過半數「荷爾蒙陽性/HER2陰性乳癌」，患者診斷5年後可能轉移復發。
患者帶有特殊基因突變，研究顯示具有較高的復發率且更容易產生抗藥性，使治療效果不佳。對於罹病後可能仍在職場家庭扮演重要角色的乳癌病友來說，追求治療成效的同時、也有必要兼顧生活品質。
對此，台灣乳房醫學會理事陳守棟指出，其實近年乳癌已經有多元精準治療方式，即便復發轉移也都能透過區分不同亞型，找出合適的治療方式，幫助延緩疾病惡化與延長生命。
乳癌分４亞型，依各亞型治療！早篩找出方法，助緩病延生命。
乳癌４種亞型：馮安捷醫師說明，根據癌細胞受體對不同激素表現，乳癌能區分成4種亞型，包括前述提到最常見的荷爾蒙陽性/HER2陰性，以及荷爾蒙陽性/HER2陽性，荷爾蒙陰性/HER2陽性，還有三陰性。
針對各亞型多元治療方式：以往乳癌治療選擇較少，但現在針對各亞型已有多元治療方式。除了手術治療、化學治療，還有免疫治療、標靶治療、荷爾蒙治療等。近年更發展出便利性高的口服細胞週期抑制劑（標靶藥物CDK4/6抑制劑），不僅能夠協助對抗腫瘤，副作用相對也較低。
基因檢測是必要過程：馮安捷醫師呼籲，基因檢測已是癌症治療必要過程，除了能協助區分癌症不同亞型，讓病患能夠有最適當的治療方式外，也有助評估治療後狀況。尤其高復發風險的荷爾蒙陽性/HER2陰性病患，治療後必須按照醫生指示定期檢查，就算出現轉移復發或抗藥性，也應趁早介入控制癌細胞，讓患者繼續陪伴最愛家人與完成夢想。
年輕型乳癌預後差，但別怕！醫學進步，精準治療可回常軌。
許多病友回歸常軌：台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，年輕型乳癌患者、尤其是其中的極年輕型乳癌患者雖然普遍預後較差，隨著醫學不斷進步，乳癌已經有多元的精準治療方式，許多病友在妥善醫治與照護下，生活都慢慢回到常軌，即便復發轉移也都能透過區分不同亞型，也有良好藥物控制癌細胞，找出合適的治療方式，幫助延緩疾病惡化與延長生命。
「停經前轉移性荷爾蒙陽性/HER2陰性乳癌」麻煩！但還是有治療方法。例如針對停經前轉移性荷爾蒙陽性/HER2陰性乳癌患者，可透過口服細胞週期抑制劑（標靶藥物CDK4/6抑制劑）搭配停經針加荷爾蒙療法，不僅能使腫瘤縮小、甚至暫時消失、延後接受輔助性化療，亦能提升患者整體存活期，讓年輕乳癌患者有機會延長生命也兼顧生活品質。除此之外，目前對於不同型別的癌細胞基因突變，也都能透過基因檢測找到合適的治療方式，幫助延緩疾病惡化。
年紀輕輕罹患乳癌陷低潮？積極治療繼續綻放花漾人生！
可加入社團「花漾女孩GOGOGO」：台灣年輕病友協會理事長暨乳癌社團「花漾女孩GOGOGO」創辦人潘怡伶表示，許多年輕乳癌病患正處於在職場發光發熱、追逐夢想時期，或滿懷希望陪伴孩子一起成長，卻突然面臨乳癌威脅，不免陷入恐慌低潮。
Lulu黃路梓茵來打氣！適逢10月「國際乳癌防治月」，特別邀請金鐘獎最佳主持人Lulu黃路梓茵，擔任年度衛教大使，拍攝宣導短片，今年衛教主軸為【花漾姊妹 聆聽汝說 轉身綻放 與乳相伴】，期望傳遞乳癌病友，聆聽彼此治療心路歷程，即使面對轉移或復發，也要積極瞭解治療選擇，「把未知變已知」，積極治療轉身繼續綻放美麗花漾人生。也期盼國人共同響應多加傳散影片，給予癌友更多勇氣與支持，「面對乳癌你不孤單」！
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