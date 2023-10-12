中華職棒／台鋼打進二軍總冠軍賽！洪一中將跟陳金鋒「師徒對決」

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賽後洪一中總教練表示：「（能打進冠軍賽）我們平常心看，當然打進季後賽是很重要的一環，不過最主要是選手在這一年有沒有進步。這批選手從一開始打得很掙扎，到現在可以進入季後賽，對我們來講是很欣慰的，很高興這批年輕選手不斷在成長進步，不管在技術還是心理素質方面，都有進步。」
洪總說：「每個球隊不管任何比賽都以取勝為目標，縱使我們經驗比較少，還是說我們在例行賽對富邦敗多勝少（5勝11敗），但是這些都排除在外，只要是短期賽制就是從零開始，大家也不必去想說季後賽要怎麼準備，現在能夠做的就是身體要盡量恢復到愈沒有疲勞愈好。」
「這個禮拜我一直叫他們要放鬆，像這個禮拜第一場雖然打贏，但我跟他們說，大家就是全力專注在每場球，不要去想說要是贏了就可以進季後賽，我叫他們認真去比賽，但是不要想結果怎麼樣，就是一球一球、一人一人、一局一局、一場一場，今天沒有做完的事情，不要去想明天要做什麼，這個是他們要去學習的地方。當然能夠打進季後賽是最好的ENDING的方式。」
曾子祐賽後說：「我們今年目標就是贏球，大家最大目標還是希望可以拿到總冠軍。這一路其實滿緊繃的，跟對手都是拉鋸，後面幾場不管投手或打擊，都是大家一起，大家有一起咬住。」
他認為，「大家都知道這禮拜每一場都是關鍵，但是總教練一直跟我們說，雖然是關鍵，但是不要想得太重要，我們在場上能多得分就盡量得分，這禮拜還好有好幾場分數都有拉開，好的狀況會感染，假如前面兩個人都安打，球隊氣勢有了，就會一棒接一棒。（今天這支全壘打）跟第一支一樣，滿意外的，因為都沒有想說要長打，只是想要打得確實，但是有咬中，球就飛出去了，很開心！」