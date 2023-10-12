聯合國警告：全球水循環「失去平衡」！超過一半的集水區偏離正常
聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）今（12）日發布最新報告，使出氣候變遷正在導致全球水循環失去平衡，乾旱和洪災變得更加嚴重，全球超過50％的集水區偏離正常，不是太乾就是泛濫成災。世界氣象組織呼籲各國建立更完整的水文監測資料，並加速建置自然災害的早期預警系統。
記者倪浩軒/綜合報導
世界氣象組織的秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示，全球暖化擾亂了水循環的平衡，冰川正在消失，溫暖的空氣可以容納更多水分，於是在某些地區看見破紀錄的暴雨越來越常發生，但在另一些地區，由於氣溫上升，水分從地表蒸發增加，土壤變得更加乾旱，成為威脅人們生存的旱災。
世界氣象組織的報告中指出，全球超過50％的集水區偏離正常，其中大部分比平常更乾旱，像是中國長江流域就遭遇嚴重旱災，但也有些地方是洪災肆虐，像是巴基斯坦就因洪水導致將近2000人死亡，800萬人流離失所。
世界氣象組織警告，全球水循環正在失去平衡，但人類過往對於水資源的真實狀況知之甚少，有必要對於河流流量、地下水、蒸發、土壤濕度和水庫流入量等資料，進行更全面與詳細的監測。
世界氣象組織強調，水資源的監測資料應該各國共享，才能讓集水區上下游國家彼此加強合作。另外，除了減少碳排放之外，各國也應加速建置災害預警系統，提前預見洪水與乾旱的到來，能幫助當地人更好的做準備，減少因災害而喪失的生命。