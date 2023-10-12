▲乳癌篩檢出現「僞陰性」　超音波提高正確診斷率

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年輕化乳癌 轉移更快速在歐美，有些人定義在40歲以下得病就屬年輕乳癌，恩主公醫院乳房外科黃星華主任表示，年輕型乳癌的癌細胞表現較活躍，不只對外在治療抵抗力強，也容易轉移，因此透過定期篩檢，及早發現並治療更顯重要。乳癌患者大多為女性，但也有極少數男性可能罹患乳癌。
近年40歲以下女性罹患乳癌的人數越來越多。黃星華醫師提到，乳癌初期不會有明顯症狀或疼痛感，通常發現時是因為摸到乳房有腫塊，甚至有較明顯的乳房外觀變化，如傷口難以癒合、皮膚潰爛，此時可能已經發展至中晚期，治療更困難，因此預防性的定期檢查非常重要。
定期乳房篩檢 初期治癒率高國健署提供45歲以上或40歲以上且有二等親的家族乳癌病史（如:媽媽、姐妹、祖母等）者每兩年一次免費乳房X光攝影檢查，但部分女性為乳腺分佈較密集的緻密型乳房，在X光造影下，腫瘤組織可能被密集的乳腺擋住，影響檢查結果造成「偽陰性」。
黃星華醫師建議，定期健檢時除了乳房攝影外，再加上乳房超音波檢查，可以提高正確診斷率；而40歲以下成年女性不適合用乳房攝影作為第一次篩檢的工具，因此可選擇乳房超音波，不只屬於非侵入性檢查，且沒有輻射線，能顯示病灶處並細分出是纖維囊腫，水泡或腫瘤組織，提高早期乳癌的正確診斷率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59508
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