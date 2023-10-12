「日本商品展」今起登場 首度主推雙城美食特產

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今天起登場的日本商品展，將展至25日，前後14天，26日起由韓國商品展接檔。首日的日本展吸引滿滿人潮，有消費者說，受到疫情影響，已有多年未出國，逛逛京都北海道雙城美食特展，多達60多家人氣名店齊聚，真的不必出國，就能一次將多年錯過的補回來。
網羅60多家日本人氣名店的日本商品展，有16家是初次來台展出，包括百年老店文之助茶屋─蕨餅、美十京年輪蛋糕、王室御用和菓子虎屋及來自金澤超貴氣的烏雞庵甜點，在在都是甜食控秒殺必買款。尤其以特色美食聞名北海道，重磅登台的日本天皇親臨老牌咖哩五島軒的豬排咖哩飯，美味絕對不能錯過。
初登場的還有金牌手作冰淇淋名店CREAM DOWA一鮮乳霜淇淋，由純鮮乳製成。另柳月巴斯克乳酪蛋糕、牧場直送CHACOCHEE優格乳酪蛋糕及拉長起司蛋糕等，可說是最強甜點陣容，將挑逗日本控味蕾。
此外，日本匠人工藝品和日本季節特色純釀也不能錯過。獨家初登場崎玉罐裝清酒濃縮，清酒、梅酒多款酒類，帶您一覽道地豐盛的日本飲食風味 ！ 線上日本展同步享美味。超過10種道地特色美食限時買一送一。頂級美味「A5和 牛骰子牛」：「串仟 可樂餅」，今年首度推出深夜黃金食堂BAR天天優惠瘋搶，每日20:00-22:00限定美食五折。 想要省荷包的朋友，您一定不能錯過。
首日特別邀請帶來世界無形文化遺產「生鬼太鼓」震撼演出，為日本展揭開序幕。展期期間，消費滿額可兌換日本玄米油乙份，日本展區拍照打卡標#SKM2023可兌換「函館吉祥物布袋魚娃娃」乙份。還有機會抽「日本東北縣指定地區單人來回機票+飯店住宿券」，全台限量3名。首次加入新光三越台中中港店LINE好友，還可兌換日本展指定專櫃50元折價券乙張。