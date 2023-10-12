▲74歲嬤感冒快喘不過來，竟是中了「老人殺手」！　醫籲「做1事」自保

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肺炎鏈球菌 傳播途徑一次看亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師賴芳宇指出，肺炎鏈球菌是呼吸道疾病常見的菌種，截至2020年，已發現100種不同的血清型，肺炎鏈球菌傳播途徑為吸入含有病原菌之飛沫，或直接接觸含有病原菌的口鼻分泌物，感染肺炎鏈球菌可能造成中耳炎、鼻竇炎、肺炎，甚至引發侵襲性疾病，如敗血症、腦膜炎和心內膜炎，是老年人發病和死亡的重要原因之一。
免疫力下降、慢性病易感染 嚴重恐致命賴芳宇醫師表示，呼吸道本身具有分泌黏液、以纖毛清除病原菌的功能，但高齡可能讓此功能降低，若本身免疫力下降或原本患有慢性疾病，就比較容易感染肺炎鏈球菌。感染肺炎鏈球菌後，可能進一步引發肺炎，甚至惡化成呼吸衰竭或其他器官損傷。
肺炎鏈球菌疫苗 75歲以上長者公費接種自我保護賴芳宇醫師強調，為預防肺炎鏈球菌相關的侵襲性疾病，已有多種肺炎鏈球菌疫苗相繼被研發。因製作方式不同，肺炎鏈球菌疫苗可分為「多醣體疫苗(PPV)」和「結合型疫苗(PCV)」，國內也從2008年起，推動75歲以上長者公費接種肺炎鏈球菌疫苗，去年擴及71歲以上長者，今年則從本週起分三階段擴大至65歲以上民眾公費接種疫苗，擴大保護傘範圍。
此外，由於多醣體疫苗和結合型疫苗疫苗製作方式不同，所涵蓋血清型並未完全重疊，建議65歲以上民眾若無禁忌症，都接種上述兩種肺炎鏈球菌疫苗，平安度過這個秋冬季。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59510
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