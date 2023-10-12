▲車禍意外發現肺腺癌！ 「胸腔鏡手術」減少傷害、除病灶

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肺腺癌占比高 危險因子一次看台北慈濟醫院胸腔外科洪嘉聰醫師表示，根據國健署統計，臺灣每年新診斷的肺癌超過15,000人，其中肺腺癌占比高達70％至80％。而有肺癌家族史、抽菸習慣、長期處於空氣污染環境與罹患氣喘或肺結核者，都是肺癌的危險因子。
早期肺腺癌多無症狀，X光檢查大多無法發現，通常有症狀者於診斷時多半已是第三、四期。常見症狀包含胸悶胸痛、呼吸喘、體重減輕等，若是出現遠端器官轉移，也有可能出現腦神經學症狀或骨頭疼痛。
胸腔鏡手術傷口小、疼痛減輕 這1情況不適用一般而言，早期肺腺癌以手術治療為主，洪嘉聰醫師說明，過去傳統開胸手術，通常會在第五肋間的後側位置劃開約30公分的傷口，再將整片肺葉切除。而如今醫界多傾向胸腔鏡手術，以單孔或雙孔胸腔鏡執行。單孔胸腔鏡手術為透過一3至5公分的側胸切口進入肋膜腔，以釘槍切除病灶所在之肺節並縫合傷口；此手術難度較高，因為當胸腔鏡與所有的手術器械都從單一肋間切口進入，為避免互相阻礙或傷害到重要器官，醫師需要從中協調出器械各自合適的位置與角度。則其優點在於手術傷口小、疼痛明顯減輕且很大程度保留胸廓的完整性與病人的呼吸功能。
但卻並不是所有早期肺腺癌的病人都可以接受胸腔鏡手術，洪嘉聰醫師指出，倘若肋膜腔有嚴重沾黏的病人，仍需要以傳統開胸手術治療，才能將病灶安全並完整切除。
低劑量電腦斷層篩檢 早發現早治療肺癌已經連續蟬聯43年台灣十大癌症排行第一，洪嘉聰醫師強調示，「低劑量電腦斷層篩檢」是目前唯一具國際認證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，建議具肺癌家族史的50至74歲的男性或45至74歲的的女性以及50至74歲具重度吸菸史的民眾，在有意願接受戒菸服務的前提下，每兩年接受一次公費篩檢，以達到早期診斷、早期治療的目的。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59509
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