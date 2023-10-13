越南海濱城市兩周內開設二直飛航線！專訪越南旅宿業集團董事長

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越竹航空台灣區總代理董事長張志嘉指出，台灣人在出國旅遊的目的地，首選還是日本和韓國，接下來就是東南亞，尤其年輕人出國反而未必會選擇日韓，而是直奔東南亞渡假。越南中部的海岸城市如峴港很熱門，對國際旅客極具吸引力，因此峴港和會安早已人滿為患，相較之下芽莊對於台灣人來說比較陌生，但該地也因此有著舒服的渡假環境。過往前往芽莊要從河內、胡志明市或其他大城市轉機或包車前往，耗時超過9小時又消耗體力，如今越竹航空已推出台灣直飛芽莊的航線，只需要3小時就能從台灣到渡假天堂，CP值相當高。
越南水晶灣集團總裁阮德志說明，此次水晶灣集團特別為台灣的遊客，量身打造專屬的「越南水晶三角雙飛6天5夜」深度體驗品質旅遊，方便遊客在有限的時間內遊覽風格迥異卻又同樣迷人的中南越大城市，即芽莊和大叻。芽莊是中南越的海濱城市，被稱為東方馬爾地夫，曾被《美國國家地理雜誌》評為一生必去的50個地方之一，芽莊擁有絕美的海灘和碧藍的海水營造出一個極具度假氛圍的環境。而由於芽莊過去有美軍駐紮，加上是俄羅斯和韓國旅客的最愛海濱城市，當地的治安比起越南其他城市更加良好。總裁阮德志說：「如果你問越南人哪裡的海灘最漂亮，他們多半都會跟你說芽莊！」
越南水晶灣集團副總裁穆汗默德·金表示，自己雖然是土耳其人，但已定居芽莊長達23年，就是因為熱愛芽莊優美的海岸線和舒服的天氣，在芽莊可以享受市區的熱鬧，也可以體驗海灘渡假的慢步調，生活便利又愜意。
越南水晶灣集團副總裁穆汗默德·金指出，未來水晶灣集團將整合集團旗下資源，如遊艇、郵輪公司、度假酒店、餐飲事業、娛樂商城、購物中心、以及SPA水療、美容、醫療保健等，打造出更多客製化的「水晶三角樂活行程」，如潛水、自行車、高爾夫、露營體驗行、親近大自然的生態之旅、還有專為愛美女仕所規劃的SPA水療、美容醫療、等主題行程，並且全力推動台越雙邊旅遊市場、促進台越區域合作和增加人民之間的往來流與人文連結，不僅提升台越旅遊巿場的質量，更可促進台越雙方經濟發展和文化交流，期盼台灣遊客能親自體驗芽莊的美好。