以色列成立戰時內閣！誓言將哈馬斯「從地球上抹去、每個都得死」

上BBC拒譴責哈馬斯！巴勒斯坦大使嗆：是否要求過以色列也這麼做

▲巴勒斯坦駐英國大使扎馬洛特譴責西方的雙重標準，質疑為何只檢討巴勒斯坦和哈馬斯，卻從未要求以色列反省自身。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦駐英國大使扎馬洛特譴責西方的雙重標準，質疑為何只檢討巴勒斯坦和哈馬斯，卻從未要求以色列反省自身。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯7日突襲以色列後，雙方戰火一觸即發，死傷人數仍在持續上升。巴勒斯坦駐英國大使扎馬洛特（Husam Zomlot）接受英國媒體專訪時，拒絕有關譴責哈馬斯的要求，並說自己失去6名親人，質疑對方是否也要求過以色列「自我譴責」。

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綜合外媒報導，扎馬洛特在接受《英國廣播公司》（BBC）專訪時，透露自己有6名親人也在以色列的轟炸中喪生，包含表姊一家，加薩地帶的傷亡正在不斷增加。

不過，主持人沃克（Kirsty Wark）似乎無意共情扎馬洛特的喪親之痛，反而提及哈馬斯在以色列殺害平民的行為，對此扎馬洛特回應，自己遇害的家人都不是哈馬斯，也和哈馬斯沒有任何關係，只是坐在家裡就無辜受害，並強調自己和巴勒斯坦外交使團的其他成員，都明確反對針對各方平民的襲擊和傷害，希望能找出一條戰爭以外的道路來實現和平。

面對沃克不依不饒，要他譴責哈馬斯、評論哈馬斯威脅要殺害人質的行為，佐姆洛特則回答：「人質當然必須受到保護，必須保證他們的安全，這根本不是一個應該被討論的問題」，並在試圖表達以色列同樣必須停止襲擊巴勒斯坦平民時，屢遭沃克打斷。

在另一場同為《BBC》的節目專訪中，扎馬洛特也告訴主持人瓊斯（Lewis Vaughan Jones），國際社會多年忽視巴勒斯坦局勢、未聽從巴國當局的警告，導致情況在過去數十年持續惡化，直到現在爆發大規模流血衝突才終於引起全球關注，他很希望事情「沒有走到這一步」。

面對要他譴責哈馬斯的要求，扎馬洛特也反過來質疑，以色列犯過不少戰爭罪，西方卻從沒要以色列自我譴責，也無視約旦河西岸有巴勒斯坦人持續被殺的事實，直言以巴衝突的根本原因，是巴勒斯坦人的合法權利長期被否定，並抨擊西方主流媒體對以巴局勢報導偏頗，不公平的對待巴勒斯坦：「每當有以色列人受難時，你就邀請我們來這裡，但當巴勒斯坦人被殺時，你邀請過我嗎？」

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