今天12:00必搶！自助餐券買一送一 台北萬豪線上旅展僅兩天優惠
ITF台北國際旅展將於11月登場，台北飯店已搶先推出線上旅展，祭出超殺優惠，像是台北萬豪酒店推出餐券61折起，加碼限定僅有今(13)日與10月27日這兩天，於12:00推出自助餐券買一送一，限量僅50組。而寒舍集團旗下包含台北艾麗酒店、台北喜來登飯店、寒舍艾美與礁溪寒沐，也都有推出優惠自助餐券，最低65折。
記者葉盛耀/綜合報導
台北萬豪酒店線上旅展即日起至11月6日晚間11時59分限期開賣，集結館內旗下五間餐廳推出8款超值餐券，包含「千元有找」Garden Kitchen平日自助美饌，1套10張，每張855元，約是平時的61折，飯店加碼線上旅展限定Garden Kitchen自助餐券買一送一，於今(13)日、10月27日中午12時準時於官網開搶，每日限量50組，售完即止。
台北萬豪酒店表示，今年更首次販售頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki平日海陸套餐雙人券，每張5000元，相當1人只要2500元，約65折，同樣受到很多民眾開始搶訂。
寒舍集團也有，其中台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店接續於即日起至11月6日推出「寒舍線上旅展」。此外，10月27日至11月2日也打造實體「寒舍旅展快閃櫃」，消費者可直接至台北喜來登與寒舍艾美1樓購買。
台北艾麗的LA FARFALLA義式餐廳推出「肉食主義現切牛排吃到飽下午餐雙人券」1599元，約67折優惠。台北喜來登館內十二廚自助餐廳推出平假日各餐期餐券，雙人自助餐券1400元至3200元，優惠最低72折起，10月27日至11月2日快閃櫃與現場旅展則推出每組4張或是1張4人用餐的自助餐券2800元至6400元，65折起。
台北寒舍艾美酒店「探索廚房」雙人自助餐券優惠價從1760元至3500元，73折起，快閃櫃與現場旅展推出的每組4張或是1張4人用餐的自助餐券從3299元至7000元，最低67折起。礁溪寒沐館內自助餐廳MU TABLE推出「自助餐平日單人午餐券」每張880元、約74折，「自助餐平日晚餐、假日午晚餐單人券」每張1,080元、約71折。