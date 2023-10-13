▲膳食纖維有「這些」好處！　國健署曝1招就可增加30%建議攝取量

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哪些食物有膳食纖維？ 要怎麼吃才能增加攝取量？「膳食纖維」是植物中不易被人體消化酵素分解的物質，對人體有不可或缺的重要性。林真夙研究員提到，足夠的膳食纖維可以預防或治療便秘、維持腸道健康、控制血糖及血脂、增加飽足感、維持健康體位。
不過，有哪些食物含有膳食纖維呢？林真夙研究員表示，以下3大食物都富含膳食纖維，包含：
- 全榖及未精製雜糧：
- 蔬菜：
- 水果：
林真夙研究員提到，只要將三餐中的「精製澱粉」以「全榖及未精製雜糧」取代，就可以增加約7.9公克的膳食纖維，等於是一天建議攝取量的30%，而且攝取足夠全穀及未精製雜糧還可降低21%糖尿病、15%高血壓、29%心血管疾病5風險，甚至還能降低癌症的發生。
養成3習慣營養又健康 一同營造健康飲食生活圈全榖及未精製雜糧再搭配足夠的蔬果，就可以輕鬆達到膳食纖維每日建議攝取量。林真夙研究員也提醒，食材盡量選國產、多樣吃、餐餐有全榖，養成3習慣有助於遠離許多疾病的發生：
- 選國產：選擇當季在地食材，如國產糙米、台灣黎、糙薏仁、山藥、地瓜、南瓜等。
- 多樣吃：增加食材多樣性，營養攝取更多元。
- 餐餐有全榖：每餐至少1／3以上為全穀及未精製雜糧，且越多越好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59563
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