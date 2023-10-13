南投茶博會變美了 首度導入設計力展現五感農業進化中

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聚焦茶產業的主軸，南投世界茶業博覽會不忘初衷，今年南投縣政府與世界設計浪潮接軌，優化博覽會所在地中興新村周邊的場域，從生活中品味的茶藝出發，從沖茶過程提煉元素，擴大到宜居的土地紋理，透過當代設計及藝術手法，翻轉南投世界茶業博覽會整體氛圍，就地取材、結合在地藝術家、打造屬於南投、全國性指標和國際水準的大型展會。
擔任策展的DFUN設計風尚誌總編輯馬修表示，南投世界茶業博覽會已經是一個重要，且辨識度高的城市品牌，這次茶博會的設計發想，將南投的好山好水透過『轉譯、堆疊、透視、迴旋、永續』的五大手法，回應南投縣長許淑華提出在地化與永續的政策，這次用設計彰顯南投樸實的城市性格，以當地材料就地取材，實踐永續。
今年的四大入口裝置中，主入口意象宛以竹藝朝天張放，象徵南投的熱情民眾在向世界熱情招手，歡迎到南投來作客，喝杯熱茶，感受茶文化帶來的豐美。 向全臺灣展現歡迎之『禮敬山水』以竹藝形塑茶壺跟茶杯的姿態，加上植栽象徵水路，背後以層疊高低的起伏象徵南投美好地景，向南投的自然山水致敬。
今年茶博會也將中文字「茶」作趣味解構，以成人三倍高的尺寸作成裝置作品『茶字這樣看』，透過竹藝加上人潮來去，讓「茶」字與生活相互呼應。今年茶博會的一號入口以穿透性的設計手法去呈現「茶」字，展現文化的深厚肌理。二號入口意象以竹為主，如桃花源隧道般，穿越之後茶博會的多元體驗就在眼前展開。還有以刀叉意象作出巨大的反差，點出美食區的入口，都是今年展場獨特亮點。南投縣政府也特別邀請在世界藝壇發光的南投藝術家洪易贊助，將他的作品放進茶博會，增添在地繽紛色彩。
今年有許多民眾在各個主題大型裝置前自拍打卡留念，周邊館所店家最有感，表示歷年茶博會沒從這麼「搞工」和強調美感，很希望茶博會結束之後，這些大型裝置可以找機會再展示。
縣長許淑華表示，南投茶博會備受國內外好朋友的喜愛，每年吸引絡繹不絕的「找茶」人潮，來南投茶博聞香品茗大採購。今年南投茶博推陳出新，以優化動線3大展區，28大主題館超過22項特色主題展盛大迎賓，14日周六下午4時起，在中興新村親情公園還有一場「青春年華、歡樂時光-南投縣道安宣導民歌之夜」活動，本週日下午還有「千人茶會」