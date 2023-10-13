響應台灣文化日！故宮17日免費參觀　北院展台圖籍、南院琵琶演奏

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故宮提到，此硯屬難得一見之宜蘭蘭坑硯，石質灰黑具頁岩肌理，帶有金屬礦砂。硯體寬大厚實，硯面形如「風」字，外緣飾以雲紋，氣勢堂堂，是現存台灣十九世紀愛硯雅興的例證之一。
故宮指出，10月17日當天下午2點，於故宮北院正館B1多媒體室舉辦當期特展「院藏善本古籍選粹－彩繪圖籍」專題演講，由書畫文獻處助理研究員李泰翰選介清乾隆朝《重修台郡各建築圖說》，引領民眾從重建洲南鹽場、修築安平石岸、重修台郡天后宮、重修台灣府城隍廟等彩繪地理圖籍認識台灣。
故宮南院10月14日下午3點於博物館2樓大廳，舉辦「邂逅南院－故宮下午茶《月光下的土地公》」音樂演奏，由來自日本的北印度音樂演奏家若池敏弘、台灣琵琶演奏家梁家寧、二胡演奏家鍾於叡組成的「菩花樂集」樂團，以北印度傳統音樂理論為基礎，結合印度樂器Tabla、Esraj，以及國樂琵琶與二胡，帶來融合傳統與創新風格的音樂饗宴。另外，為歡慶嘉義蒜頭糖廠五分車通車，12月31日前民眾憑當天五分車車票票根，可免費參觀故宮南院。
故宮說，除了豐富的展演活動，10月17日台灣文化日當天，於北部院區故宮晶華1樓消費享95折，閒居賦餐飲消費滿仟享95折優惠。另故宮南北院區博物館商店及網路商城同步響應活動，設有禮讚台灣文化日專區，精選台灣大師茶、天后安瀾圖紋帆布袋澎湃包等MIT台灣特色商品，歡迎民眾選購。