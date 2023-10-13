TikTok擬投資200億美元！重點發展東南亞市場　背後可觀利潤曝

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根據《彭博社》報導，受疫情後經濟放緩影響，廣告業務獲利下滑，讓TikTok決定跨足電商市場，旗下電商平台TikTok Shop去年相繼進入新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、泰國等國市場，並迅速在當地拓展業務版圖，這是因為與歐美市場相比，東南亞對直播電商的接受度更高，且不像歐美各國已開始計畫禁止使用TikTok。
對TikTok來說，印尼在10月禁止TikTok Shop無疑是巨大的商業打擊，因為截至2022年底，TikTok Shop在全球的分店數量已突破13萬，印尼市場佔比達54％最高，再來是越南12％、泰國10％，馬來西亞與菲律賓也各自佔9％與8％。
印尼擁有最多「直播帶貨網紅」，也是東南亞最大的經濟體，近年該國網上零售業蓬勃發展。印尼央行數據顯示，從2018年到2024年，電商銷售額預計增長超過六倍，達到689萬億印尼盾（約440億美元），這麼大的電商市場讓全球電商都相當垂涎，紛紛想進入印尼的市場。
TikTok Shop兩年前開始在印尼營運，並不斷擴大其市場份額。此前，當地網購市場由Tokopedia、Shopee和Lazada等三大平台主導。印尼人口超過2.78億，而TikTok用戶達到1.25億，其中包括600萬的賣家帳戶，以及數以百萬計使用TikTok Shop賺錢的內容創作者，他們會進行「直播帶貨」，但隨著今年10月初的電商禁令，這些網紅除了失業之外，背後的商品供應鏈也斷了財源。
即便受到印尼政府和馬來西亞政府的相繼反對，TikTok短期內也不會放棄東南亞市場，因為潛在用戶和「流量變現」的數字實在太龐大，印尼雅加達舉行2023年TikTok東南亞影響力論壇，抖音執行長周受資在論壇上透露，未來3至5年將向東南亞市場投資數10億美元（約超過新台幣307億），展露出「東南亞這塊大餅不能丟」的決心。