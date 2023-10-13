▲乳癌防治月 三陰性乳癌揮別陰霾迎新治療曙光！轉移性三陰性乳癌突破瓶頸 關鍵Trop-2不怕基因檢測被排擠

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三陰性乳癌缺乏治療標的 過往多數病友陷無藥可用困境
所謂三陰性乳癌，是指癌細胞荷爾蒙接受體(ER、PR)及表皮生長激素接受體(HER2)均呈現陰性的乳癌類型，也代表三陰性乳癌患者不適用於對應上述接受體進行治療的荷爾蒙療法與HER2標靶藥物，沒有接受體代表治療選擇大受限制。曾醫師補充，荷爾蒙及抗Her2新的治療武器很多，像是HER2陽性乳癌以往從存活率與三陰性乳癌相去不遠，到現今已有許多標靶藥物，甚至專屬的抗體藥物複合體都已發展到第三代，大幅提升治療成績。反觀轉移性的三陰性乳癌，雖然已從僅有的傳統化療，增加了約四成患者能使用的免疫治療、以及不到一成擁有BRCA基因突變的患者能使用PARP抑制劑，但上述兩類藥物都需要生物標記相關檢測，檢驗到特定族群才可使用，因此，大部分三陰性乳癌病友，還是以傳統化療作為對抗癌細胞的主要手段。
終於，專屬於三陰性乳癌的抗體藥物複合體(Antibody-Drug Conjugate；ADC)，經衛生福利部食藥署許可用於晚期三陰性乳癌的二線後治療。研究指出Trop-2蛋白在三陰性乳癌細胞中有高達90%以上的高表現，因此不需基因檢測。曾令民醫師也將其形容為「神奇的藥物」，因為Trop-2抗體藥物複合體可以精準鎖定帶有Trop-2蛋白表現的癌細胞，並釋放強效化療藥物；且Trop-2抗體藥物複合體有關鍵的「旁觀者效應」，能識別周邊癌細胞並群起發動攻擊，透過精準治療可以為癌友帶來更好的治療效果，相較傳統化療副作用更小，常見的副作用腹瀉及白血球下降在臨床上控制也不難，因此，年紀大的高齡患者也能使用，預期能幫助轉移性三陰性乳癌患者顯著提升治療成效與生活品質。
Trop-2抗體藥物複合體精準毒殺癌細胞 醫界盼造福更多乳癌病友
曾令民醫師表示，非常樂見未來Trop-2抗體藥物複合體的使用可以往前或擴及更多乳癌患者，因為目前美國FDA已核准Trop-2抗體藥物複合體用於荷爾蒙陽性、HER2陰性的轉移性乳癌，且台灣衛福部也於今年(2023年)9月獲得核准，國內外臨床研究於術前、術後輔助治療與一線轉移性乳癌也正如火如荼進行中，未來若臨床試驗有不錯的結果，預估約75% (HER2-)的乳癌患者都能受惠。
曾醫師也呼籲，三陰性乳癌病友千萬別因為確診就放棄希望，現今早期三陰性乳癌已有許多治療手段，與其他亞型的乳癌存活期並無顯著差別，即使是晚期三陰性乳癌也有新的治療武器可以使用，正向面對、積極治療就有機會戰勝癌細胞。
黃淑芳理事長表示，三陰性乳癌雖然不是最多病友的乳癌亞型，但需要幫助的程度絕對高於其他類型，雖然已有治療新利器，但沒有健保給付的幫助下，對大多三陰性乳癌病友來說，幾乎等於「看的到用不到」，像事前基因檢測帶給患者一線希望，但檢測結果不符對於懷抱希望的姊妹來說無疑是判處死刑。因此，期望健保加速給付新藥，藉此減輕病友與家屬的壓力，並給予她們活下去的希望。
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