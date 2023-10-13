▲誰說眼科醫不敢做雷射？　新型微創雷射翻轉刻板印象

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恢復期與副作用免擔憂 術前20多項檢查做好做滿民眾對於手術最大的擔憂在於恢復期和副作用，蘇國豪醫師表示，自己本身是近視雷射手術的執刀醫師，深知手術的安全性。隨著科技日新月異，新式微創手術可大幅縮短術後恢復期，術後隔天除了有輕微的水霧感，大多能夠正常作息。
至於後遺症也不用過度擔心，只要在術前接受詳細且完整的評估檢查，包括視力、度數、眼壓、角膜厚度、弧度大小、視網膜等，確保自身眼睛的條件符合手術要求，即可大大地降低後遺症的發生。
近視雷射2大主流 LASIK成熟穩定、SMILE舒適微創近視雷射依每個人的近視度數及眼睛情況不同而有不同矯正方案。蘇國豪說明，考量因素包括預算與個人眼球條件，目前國內近視雷射手術有2大主流：
- FS-LASIK 飛秒準分子雷射
- SMILE 全飛秒近視雷射
SMILE Pro全飛秒精準快速定位 提升術後視覺品質其中SMILE Pro是SMILE進階版，特點包括：
- 採用符合角膜弧度的「低負壓吸環」來固定眼球，可減少壓迫感並確保術中舒適性。
- 不需製作角膜瓣，保留術後角膜的完整性及穩定性。
- 微創傷口僅約0.2公分，減少角膜神經傷害，降低術後乾眼症狀，縮短恢復期。
- 製作角膜透鏡單眼雷射從20多秒縮短到僅需10秒，降低心理負擔，適合術中容易緊張、眼球易轉動的患者。
- 強化中心定位功能：搭配「視軸輔助導航」及「散光軸輔助導航」，使定位更快更精準，大大提升術後的視覺品質。
擺脫900度近視、老花、散光 眼科醫師打球更準確蘇國豪醫師以自身經驗分享，他從國中就近視，度數逼近900度！深感戴眼鏡辛苦又麻煩，無論是吃熱食或執行手術戴口罩，眼鏡都容易起霧，而且打球也常錯失殺球時機。尤其過了不惑之年，眼睛經常出現無法迅速對焦的老花情況，因此決定接受飛秒老花近視雷射手術，終於擺脫30年的厚重眼鏡，到目前為止，都非常滿意這項手術所帶來的方便性。
醫師表示，許多人以為近視雷射手術是年輕人的專利，其實步入熟齡階段且有老花現象的族群也很適合。最後提醒民眾，無論是否做過雷射手術，良好的用眼習慣才是維護眼睛健康的不二法門。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59560
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