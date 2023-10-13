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誰說眼科醫不敢做雷射？　新型微創雷射翻轉刻板印象

▲誰說眼科醫不敢做雷射？　新型微創雷射翻轉刻板印象
▲誰說眼科醫不敢做雷射？　新型微創雷射翻轉刻板印象

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬、潘昱僑報導】「眼科醫師都戴著眼鏡，一定是近視雷射不好。」不少民眾對於近視雷射存有刻板印象與過度恐懼，知名眼科診所院長蘇國豪表示，根據統計，眼科醫生與家人接受近視雷射手術的比例較一般人高，自己和太太十多年前就接受近視雷射手術，完全沒有任何明顯副作用與不適。尤其新型微創雷射手術SMILE Pro可強化中心定位輔助功能，製作角膜透鏡單眼雷射時間只需10秒內即可完成，大幅提升術後的視覺品質。

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近視常見的矯正方式包括戴眼鏡與隱形眼鏡，但只要個人在日常生活、工作職場或運動休閒方面，覺得戴眼鏡會造成不方便、不美觀，或者戴隱形眼鏡容易造成角膜感染、發炎或乾眼等諸多不適感，經過詳細完整的術前評估，凡符合近視雷射矯正條件者，皆可以很安心地接受近視雷射。

恢復期與副作用免擔憂　術前20多項檢查做好做滿

民眾對於手術最大的擔憂在於恢復期和副作用，蘇國豪醫師表示，自己本身是近視雷射手術的執刀醫師，深知手術的安全性。隨著科技日新月異，新式微創手術可大幅縮短術後恢復期，術後隔天除了有輕微的水霧感，大多能夠正常作息。

至於後遺症也不用過度擔心，只要在術前接受詳細且完整的評估檢查，包括視力、度數、眼壓、角膜厚度、弧度大小、視網膜等，確保自身眼睛的條件符合手術要求，即可大大地降低後遺症的發生。

近視雷射2大主流　LASIK成熟穩定、SMILE舒適微創

近視雷射依每個人的近視度數及眼睛情況不同而有不同矯正方案。蘇國豪說明，考量因素包括預算與個人眼球條件，目前國內近視雷射手術有2大主流：

  • FS-LASIK 飛秒準分子雷射
此項技術擁有30多年的歷史，穩定度高，可矯正近視度數範圍也很廣。但需製作角膜瓣，術後照護時間較長，乾眼症狀較明顯。

  • SMILE 全飛秒近視雷射
不須製作角膜瓣，超微創技術，可大幅縮短術後恢復期與減少乾眼症狀，隔天大多可正常作息，適合現今工商業社會的需求。近期推出新一代SMILE Pro全飛秒近視雷射，更是吸引許多民眾諮詢。

SMILE Pro全飛秒精準快速定位　提升術後視覺品質

其中SMILE Pro是SMILE進階版，特點包括：

  • 採用符合角膜弧度的「低負壓吸環」來固定眼球，可減少壓迫感並確保術中舒適性。
  • 不需製作角膜瓣，保留術後角膜的完整性及穩定性。
  • 微創傷口僅約0.2公分，減少角膜神經傷害，降低術後乾眼症狀，縮短恢復期。
SMILE Pro相較SMILE更多了以下2大優勢：

  • 製作角膜透鏡單眼雷射從20多秒縮短到僅需10秒，降低心理負擔，適合術中容易緊張、眼球易轉動的患者。
  • 強化中心定位功能：搭配「視軸輔助導航」及「散光軸輔助導航」，使定位更快更精準，大大提升術後的視覺品質。

擺脫900度近視、老花、散光　眼科醫師打球更準確

蘇國豪醫師以自身經驗分享，他從國中就近視，度數逼近900度！深感戴眼鏡辛苦又麻煩，無論是吃熱食或執行手術戴口罩，眼鏡都容易起霧，而且打球也常錯失殺球時機。尤其過了不惑之年，眼睛經常出現無法迅速對焦的老花情況，因此決定接受飛秒老花近視雷射手術，終於擺脫30年的厚重眼鏡，到目前為止，都非常滿意這項手術所帶來的方便性。

醫師表示，許多人以為近視雷射手術是年輕人的專利，其實步入熟齡階段且有老花現象的族群也很適合。最後提醒民眾，無論是否做過雷射手術，良好的用眼習慣才是維護眼睛健康的不二法門。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59560

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