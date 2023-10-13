走鐘獎紅毯主持人退出！主辦方緊急找他救火 粉絲嗨翻：超級期待
第五屆走鐘獎明（14）日在高雄流行音樂中心登場，怎料，星光大道主持人布萊克薛薛典禮前4天突然宣布，因為個人因素無法主持，對此，主辦單位緊急請人救火，接替人選為頻道擁有36萬訂閱數的甜點YouTuber拿拿摳（拿董），網友直呼：「我要瘋了」、「好期待」！
記者楊穎軒／綜合報導
今年走鐘獎原定由布萊克薛薛和阿拉斯搭檔主持紅毯，不過布萊克薛薛10日在臉書發文道歉：「不好意思事出突然，因至親身故等家庭重大因素無法出席，當天紅毯盛事主辦將會臨時替換主持人，Arase阿拉斯仍然會在當天陪伴各位」，請粉絲持續鎖定當天紅毯及典禮播出。
走鐘獎官方粉專昨（12）日晚間證實星光大道其中一位主持人臨陣換將，「在這個重要的關鍵時刻，拿拿摳挺身而出，接下重任，與阿拉斯攜手擔任第五屆走鐘獎星光大道主持人」，拿拿摳（蔡岳勳）經營頻道「厭世甜點店」4年多，以不斷翻白眼搭配毒舌進行甜點教學而走紅。
接任人選曝光後，網友激動歡呼：「天啊」、「謝謝拿拿摳」、「還好有拿董救援」、「高雄之光」、「耶～好期待哦！謝謝拿董的幫忙」、「拿拿摳+阿拉斯也是令人期待的組合」、「拿董舌燦蓮花」、「我一定看爆」！