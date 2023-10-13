▲自助餐就能買到！醫偕營養師曝備孕飲食攻略

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備孕能吃冰嗎？榴蓮、酪梨牛奶、滴雞精有效嗎？有網友提問「榴槤能幫助備孕嗎？」營養師品瑄表示，榴槤富含葉酸，的確是備孕所需的營養；不過李世明醫師提醒，榴槤含糖量較高，容易誘發發炎反應，間接會影響體內荷爾蒙，因此需要注意攝取量；而有血糖問題或需要體重控制的民眾更不建議吃太多。
而酪梨牛奶和懷孕是否有關，李世明醫師提到，即便酪梨含有豐富Omega-3不飽和脂肪酸，是個優質的油脂來源，不過「牛奶」卻可能影響懷孕。他表示，歐美國家曾有類似的研究，將乳製品酪攝取量高及攝取量低的備孕女性分為兩組，結果顯示攝取量高的組別需要較長的時間才能受孕，因此乳製品建議不要喝太多。
李世明醫師表示，蛋白質的選擇可從魚類、兩隻腳的禽類（雞、鴨）等白肉為主，而紅肉則較不建議。
影片中也有多囊體質的網友分享自己喝滴雞精懷孕的經驗，對此李世明醫師也說明，滴雞精為水溶性胺基酸，的確是好吸收的蛋白質來源，不過和懷孕「應無直接關係」。他提醒，多囊性卵巢囊腫和胰島素代謝異常有關，因此減重、減少糖量攝取反而對懷孕更有幫助。
至於許多人疑問「備孕能不能吃冰」，李世明醫師表示，吃冰時身體感到寒冷的時候，神經反射可能造成血管收縮、肌肉緊繃，進而導致子宮收縮加劇，讓女性有經痛、不舒服的情況。不過是否會影響受孕，李世明醫師認為倒沒有太大的關聯。
備孕飲食不焦慮！醫師解答：均衡即可備孕期間到底如何吃得「正確」？李世明醫師解答，除了酒、咖啡、藥品要留意的量之外，只要是均衡的飲食就是好的飲食。而品瑄也透過營養師角度規劃符合備孕飲食的便當。她表示，準備的菜色民眾都可在自助餐獲取，準備起來並不會很困難，因此無需過度緊張。
品瑄建議，主食部分，可以選擇富含Omega-3的魚類或其他優質蛋白質；而蔬菜則以深綠色蔬菜（如菠菜、油菜、花椰菜等）為主，可以攝取到足夠的葉酸及維他命；在配菜和湯品部分，蒸蛋、山藥排骨湯也是很好的選擇。
李世明醫師補充，山藥除了營養價值高，備孕女性常額外補充的DHEA（去氫異雄固酮）就是從山藥萃取而來，可以促進卵子成熟及提升卵子品質，因此是個相當不錯的食材。而主食澱粉的部分，品瑄則建議半碗糙米飯或紫米飯來搭配，不僅有豐富纖維質且升糖指數低，不會造成嚴重的血糖震盪。
卵巢衰退面臨年輕化 備孕懷孕都成挑戰李世明醫師提醒，現代人普遍晚婚、晚生，尤其「早發性卵巢萎縮」的案例不斷增加，更增加懷孕的難度。且卵巢一旦老化就幾乎不可逆，因此除了呼籲民眾儘早備孕、調整飲食作息來降低老化速度之外，他建議備孕夫妻可先到政府核可的生殖機構進行評估，且目前政府為鼓勵生產，也祭出試管嬰兒補助，每胎最高補助10萬元，民眾可選擇最有效的生育方式；至於還沒有生育規劃的女性，則可評估是否需要提早凍卵，將健康的卵子冷凍儲存，保留未來的生育選擇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59562
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