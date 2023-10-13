蕭敬騰寵愛未婚妻Summer不忘做公益 癌童獻唱《阿飛的小蝴蝶》
蕭敬騰今年6月向女友Summer求婚成功，自求婚成功後，蕭敬騰開始大方放閃，不過他在寵愛Summer的同時，也不忘投身公益。財團法人癌症關懷基金會今年邀請蕭敬騰，擔任關懷大使拍攝公益短片，蕭敬騰在拍攝期間開心與癌童們玩樂，其中一位喜歡蕭敬騰的癌童，還熱唱蕭敬騰的歌曲〈阿飛的小蝴蝶〉。
記者吳雨婕／綜合報導
蕭敬騰首次擔任癌症關懷大使，為更完善拍攝，私下努力學習相關知識，拍攝現場更成為暖心大哥哥，與癌童小榆兒玩畫畫猜謎，另一位癌童小東一直視蕭敬騰為偶像，尤其喜歡名曲〈阿飛的小蝴蝶〉，雖然很害羞但仍鼓起勇氣當場唱給偶像聽，讓蕭敬騰超驚喜，休息聊天時還發現彼此共同興趣都是籃球及撞球，蕭敬騰還打趣地說：「打撞球要小心，因為會有抬頭紋！」逗得片場大家哈哈大笑。
拍攝完後，蕭敬騰也表示：「其實很難想像，面前活潑樂觀的兩位癌童，過去承受著劇痛的癌症治療，大家看到的是我幫助了他們，但小小年紀罹癌的他們，仍對人生保持積極的態度，給我更多啟發及正能量，透過這次的拍攝，我也更加尊敬所有努力與疾病對抗的病友，真心祝福所有癌友都能獲得妥善的治療及照顧，恢復健康！」